Projeto de educação popular oferece oficinas gratuitas para crianças e adolescentes no contraturno escolar; saiba como participar

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O que começou com apenas dez alunos, com aulas ministradas uma vez por semana, em um único turno, hoje atende 40 crianças por semestre

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O sonho de construir uma escola de educação popular, com oficinas gratuitas e atividades oferecidas no contraturno escolar, surgiu em 2016, mas ainda não havia um espaço físico para receber as crianças e os adolescentes.

Somente em 2023, o projeto Egbé que Ensina ganhou forma e iniciou sua primeira turma, no Centro Cultural Comunidade das Águas e Coletivo Periféricas, no bairro do Ibura, na divisa com Jaboatão dos Guararapes.

O que começou com apenas dez alunos, com aulas ministradas uma vez por semana, em um único turno, hoje atende 40 crianças por semestre. As atividades são gratuitas e acontecem no contraturno escolar, com aulas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. As matrículas para as novas turmas estão abertas até o dia 30 de julho.

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Momentos de troca e reflexão

Com o tema letivo "Universo", os educadores estruturaram os planos de aula das oficinas de capoeira, comunicação popular, dança, artes visuais e filosofia.

"Na educação popular, conseguimos discutir temas que muitas vezes não são tratados na escola formal. Então, conseguimos ter uma troca mesmo com as crianças sobre raça, classe e gênero. Conseguimos discutir também como se prevenir de violências", explicou a Iyalorixá do Terreiro Egbé Omo L'Omi, dirigente do Centro Cultural Comunidade das Águas e educadora do projeto, Janielly Azevedo, à coluna Enem e Educação.

Ela destacou ainda que, para participar do projeto, as crianças precisam estar matriculadas na escola regular. Isso significa que a criança que estuda de manhã vem para a escolinha à tarde, e quem está matriculado à tarde vem pela manhã.

"A receptividade tanto da escola quanto das famílias tem sido positiva. Nós solicitamos, no ato da matrícula, a declaração escolar, porque queremos ter essa relação com as escolas. A maioria dos nossos alunos é de escolas públicas municipais, e as famílias estão sempre interagindo conosco. Nós realizamos uma reunião pedagógica para apresentar o que será trabalhado durante o semestre, então mantemos todos muito próximos", explicou Janielly.

Centro cultural abre matrículas para projeto de educação popular voltado a crianças e adolescentes no Ibura - Gabriel Silva

O que as crianças vão aprender

Os conteúdos serão desenvolvidos de forma interdisciplinar, abordando a conexão entre corpos celestes, como planetas e estrelas, e a humanidade por meio da natureza.

A metodologia também incentiva a troca de conhecimentos entre educadores e estudantes. "As crianças participam de uma educação popular e colaborativa não só com os educadores, mas também entre elas. Costumamos dizer que a gente não 'ensina' ninguém; nós trocamos conhecimento com as crianças", afirmou Janielly Azevedo.

Além das atividades realizadas de segunda a sexta-feira, a iniciativa promove aulas abertas no último fim de semana de cada mês, com visitas a equipamentos culturais e educacionais. Neste semestre, a programação prevê visitas ao Planetário, ao Observatório de Olinda e ao Espaço Ciência, ampliando a discussão sobre o tema escolhido para o período letivo.

Como se inscrever?

As matrículas para novos alunos seguem abertas até o próximo dia 30 de julho. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Cultural Comunidade das Águas, na Rua Quarenta e Nove, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes.

Para efetuar a matrícula, os responsáveis devem apresentar:

Certidão de nascimento da criança;

RG do responsável;

Cartão de vacinação;

Declaração da escola regular;

Comprovante de residência.

Em caso de dúvidas sobre as inscrições, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp ou ligação pelo número 81 9703-3131.

Amadrinhe uma criança

As atividades são gratuitas e mantidas por meio de doações e da colaboração da comunidade. Por meio da campanha Amadrinhe uma Criança, uma contribuição de R$ 120 garante a participação de uma criança durante cinco meses no projeto, incluindo material de estudo e alimentação.

A colaboração contribui para a continuidade das oficinas, das visitas a equipamentos culturais e das demais ações desenvolvidas pelo Egbé que Ensina.

"Além de tratar de temáticas que abordam os direitos humanos, a gente também constrói um imaginário possível, que fuja das estatísticas, que nos leve para além da nossa comunidade, mas que nos faça reconhecer o quanto a nossa comunidade tem potência", finaliza a Iyalorixá Janielly.

