Inscrições para 8º Edital de Jornalismo de Educação, com bolsas de R$ 10 mil, terminam nesta sexta (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nova edição ampliou de oito para dez o número de bolsas destinadas à produção de reportagens sobre a educação pública brasileira

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As inscrições para o 8º Edital de Jornalismo de Educação, iniciativa da Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação) em parceria com a Fundação Itaú seguem até esta sexta-feira (24).

Em celebração aos 10 anos da Jeduca, a nova edição ampliou de oito para dez o número de bolsas destinadas à produção de reportagens sobre a educação pública brasileira.

Ao todo, serão selecionadas dez propostas, com bolsas de R$ 10 mil cada, para a produção de uma grande reportagem ou de uma série de reportagens. Nesta edição, pautas relacionadas à Educação Integral serão priorizadas em pelo menos duas das dez propostas escolhidas pela comissão julgadora e editorial.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 24 de julho, no site: https://jeduca.org.br/edital/. As propostas serão analisadas, e os resultados devem ser divulgados até 15 de setembro de 2026.

As reportagens selecionadas deverão ser publicadas nos respectivos veículos indicados pelos jornalistas até 15 de dezembro de 2026.

Produção de conteúdo

O edital tem como objetivo incentivar a produção de conteúdo jornalístico de qualidade sobre temas relevantes da educação pública brasileira. Por meio das bolsas, a iniciativa busca oferecer aos jornalistas condições para aprofundar a apuração e desenvolver reportagens sobre questões importantes para o setor.

A edição também prevê uma categoria voltada a estudantes, que irá premiar Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de jornalismo de educação. As inscrições para essa modalidade, no entanto, serão abertas somente em novembro de 2026.

Quem pode participar

Podem se inscrever jornalistas formados ou profissionais que comprovem exercer regularmente a profissão há pelo menos dois anos, independentemente da área de atuação ou especialização em educação.

O candidato deve apresentar um plano de publicação, indicando o veículo em que pretende publicar a reportagem, acompanhado de uma carta de anuência do editor que demonstre o interesse da publicação pelo material final. Jornalistas freelancers também precisam indicar o veículo e apresentar uma carta de intenção referente à publicação.

As inscrições podem ser feitas individualmente ou em duplas de até dois profissionais para a mesma pauta. Nesse caso, apenas um dos integrantes será responsável pelo recebimento dos recursos em conta corrente e pelo envio dos relatórios de apuração previstos no edital.

Os trabalhos selecionados deverão citar o apoio da iniciativa na publicação das reportagens, com a identificação: "Pauta selecionada pelo 8º Edital de Jornalismo de Educação, da Jeduca e da Fundação Itaú".

Não podem participar jornalistas que tenham sido bolsistas da 7ª edição do edital, com pautas selecionadas e bolsas recebidas para a realização dos trabalhos. Também estão impedidos de se inscrever membros da diretoria, da equipe executiva e do comitê editorial da Jeduca, além de colaboradores e estagiários da Fundação Itaú e do Conglomerado Itaú Unibanco.

As informações completas sobre as regras e os critérios de participação estão disponíveis no edital. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail contato@jeduca.org.br

