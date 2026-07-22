Avanço da IA desafia escolas e professores a repensar a sala de aula

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O tema, que envolve desafios relacionados ao uso responsável da tecnologia foi discutido no Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal

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A regulamentação do uso da Inteligência Artificial (IA) na educação brasileira, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), está em fase de análise após consulta pública aberta à sociedade civil, encerrada no dia 13 de junho. O texto referência agora aguarda a consolidação das contribuições recebidas e uma nova votação em plenário do Conselho.

A proposta estabelece parâmetros para que redes de ensino e instituições educacionais incorporem ferramentas de IA às práticas pedagógicas, com a exigência de revisão humana dos conteúdos produzidos pela tecnologia.

Após a votação no plenário do CNE, o parecer ainda precisará ser homologado pelo Ministério da Educação (MEC) para se tornar uma norma nacional.

O tema, que envolve desafios relacionados ao uso ético e responsável da tecnologia, à formação de professores, à autoria e aos processos de aprendizagem e avaliação, foi discutido no Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, desta quarta-feira (22).

Para Mozart Ramos Neves, títular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto e professor emérito da UFPE, a inclusão de ferramentas pedagógicas que utilizam a IA levará os docentes, gestores e demais profissionais da educação, a repensarem a arquitetura da sala de aula, dentro de um processo em que todos precisarão aprender juntos.

“A questão da IA na escola ainda tá na ladeira, principalmente na escola pública, apesar dos alunos já estarem à frente dos seus professores.”, destacou. "É uma quebra de cultura, e a gente precisa abrir mais a mente e exercer a humildade para aprender uns com os outros. Se não houver essa mudança, os alunos vão correr, os professores não vão conseguir acompanhar, e a gente vai ter duas escolas: a escola que o aluno quer e a escola que o professor está oferecendo, que não tem mais nada a ver com o jovem”, afirmou Neves.

Inserção no cotidiano

Em 2025, a pesquisa TIC Kids Online Brasil, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), investigou pela primeira vez o uso de inteligência artificial generativa por crianças e adolescentes.

O levantamento constatou que 59% deles recorrem à tecnologia para realizar pesquisas escolares ou estudar. Outros usos incluem a busca por informações (42%), a criação de conteúdos, como textos e imagens (21%), e conversas sobre problemas pessoais ou emoções (10%).

O uso da tecnologia aumenta conforme a idade. Entre adolescentes de 15 a 17 anos, a presença de ferramentas de inteligência artificial é maior do que entre crianças de 9 a 10 anos. Para pesquisas escolares ou estudos, os percentuais são de 68% e 37%, respectivamente. Já na busca por informações, as proporções são de 60% entre os adolescentes e 17% entre as crianças. Na criação de conteúdos, os índices são de 32% e 9%; e, nas conversas sobre problemas pessoais ou emoções, de 12% e 4%, respectivamente.

A diretora pedagógica da Escola Vila Aprendiz, Gabriela Camarottié, defende que a inserção da IA nos estudos de crianças e adolescentes não é algo que pode ser negado, mas, que a partir disso, se faz necessário que a escola desenvolva novas estratégias para trabalhar com esse novo cenário.

"A inteligência artificial, como plataformas digitais, enfim, tecnologias de um modo geral, elas são ferramentas, mas elas não podem jamais substituir o que é essencialmente humano. Então esse é o grande segredo, né? E esse é o grande desafio das escolas, das famílias também. Como é que nós vamos manter características humanas numa época de inteligência artificial e de tanta tecnologia?", questionou.

"A sala de aula também precisa se aproximar dessa realidade para despertar o interesse, porque a aprendizagem não acontece quando você só ganha informação. Informação não é conhecimento. Então, a gente precisa criar novas estratégias para que esse conhecimento se consolide no aluno e que esse ser humano que tá na escola continue se desenvolvendo", destacou.

Humanização das ferramentas

Nesse ponto, é fundamental compreender que atuação docente é "central e insubstituível", cabendo ao educador a mediação crítica, a definição da intencionalidade pedagógica e a interpretação das informações produzidas por sistemas de IA.

Portanto, a tecnologia vem como um recurso de apoio e não como uma substituição. Por outro lado, é preciso garantir a formação adequada e atualizada para quem está no chão da sala.

“A IA informa, ela traz a informação, mas quem forma é o professor. Quem tem que desenvolver raciocínio, criar vínculo com o aluno, trazer ele para a discussão e para pensar é o professor. Então, ele precisa se preparar para usar a IA e para lidar com um mundo em que os alunos podem até não usar essas ferramentas na escola, mas, quando chegarem em casa, vão fazer a redação e as atividades usando inteligência artificial", explicou Gabriela Camarottié.

A professora também chama atenção para a ruptura dos modelos tracionais de ensino, permitindo que os alunos tragam as "informações erradas" para a sala, e não os modelos prontos e copiados, saindo desse lugar de detentor do conhecimento e mostrando que há diversas formas de aprendizagem.

"Isso também é uma quebra de paradigma para o professor e um desafio enorme. Enquanto a gente ficar repetindo essa fórmula de alguém ir ali na frente, falar e alguém escutar, essa receita vai dar cada vez mais errado", avaliou.

Uso em meio as desigualdades

Durante o debate, outro ponto destacado foi o enfrentamento das desigualdades estruturais. A expansão da IA ocorre em um país marcado por diferenças no acesso à infraestrutura tecnológica e por desigualdades socioeconômicas que podem ampliar as brechas educacionais.

No texto referência aprovado pelo CNE, fica estabelecido a equidade e a inclusão como princípios, de modo que o uso da tecnologia contribua para reduzir, e não aprofundar, as disparidades no acesso ao conhecimento.

O texto também propõe a integração do letramento em IA aos currículos, de forma progressiva e transversal, da Educação Básica ao Ensino Superior. Na Educação Básica, a prioridade deve ser o desenvolvimento do pensamento crítico, para que os estudantes compreendam os fundamentos, as possibilidades e os riscos associados à tecnologia.

No Ensino Superior, a IA deve ser articulada à formação acadêmica e à preparação para o mundo do trabalho, com atenção à ética na pesquisa e nos processos de tomada de decisão.

“Enquanto a gente não levar a sério aquilo que de fato precisa ser levado a sério nesse país, do ponto de vista do que precisa funcionar de maneira adequada e correta, a gente vai ficar fazendo aí os tapadinhos, tapa ali, não sei o quê, corre, tá faltando professor, tá faltando internet", declarou Mozart Ramos Neves.

"Vai numa escola qualquer do interior e você vai ver a dificuldade que as escolas têm para fazer conexão à internet de banda larga, de alta velocidade, para usar inteligência artificial. Então, ou se estabelecem padrões mínimos de qualidade para um funcionamento, porque só assim a gente vai começar a gastar o dinheiro público de maneira correta, de maneira adequada, para aquilo que o cidadão que paga seus impostos cobra e merece", concluiu o docente.