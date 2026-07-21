Concursos da UFPE oferecem 58 vagas para professores em Recife, Caruaru, Vitória e Sertânia

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Serão oferecidas 58 vagas ao todo, voltadas para as unidades dos centros acadêmicos da UFPE em Caruaru, Recife, Sertânia, Vitória de Santo Antão

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está com inscrições para a realização de três concursos públicos destinados ao preenchumento de vagas para professro do magistério superior.

Serão oferecidas 58 vagas ao todo, voltadas para as unidades dos centros acadêmicos da UFPE localizadas nos campi Recife, de Vitória (Vitória de Santo Antão), do Agreste (Caruaru) e do Sertão (Sertânia).

Regido pelo Edital nº 08/2026, o primeiro concurso possui 41 vagas ao todo, para o Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. O regime de trabalho será de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais com regime de dedicação exclusiva (DE), com vencimento que vai de R$ 3.518,48 (20 horas) a R$ 13.753,96 (DE), respectivamente. As inscrições devem ser feitas até 16 de agosto, exclusivamente, pela plataforma SigRH (Menu Concursos).

O concurso público será formado por quatro etapas obrigatórias, sendo elas a prova escrita, prova didática e defesa de memorial, de caráter eliminatório; e a prova de títulos, de caráter classificatório.

Das 41 vagas disponibilizadas pelo edital, haverá a reserva de 25% para as pessoas que concorrerem a cotas para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Haverá ainda a reserva de 5% do total de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, que deve ocorrer até janeiro de 2027 no Diário Oficial da União (DOU).

Vagas em Sertânia



A partir de 25 de julho, serão abertas as inscrições do concurso público para o cargo de professor do magistério superior para o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia (Edital nº 09/2026). Serão oferecidas 16 vagas, para docentes dos cursos de Medicina (dez vagas), Medicina Veterinária (duas), Engenharia em Energias Renováveis (três vagas) e Licenciatura em História (uma vaga). As inscrições devem ser realizadas até 23 de agosto, também pela plataforma SigRH (Menu Concursos).

O regime de trabalho será de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais com dedicação exclusiva (DE), com remuneração inicial podendo chegar a R$ 13.753,96 (DE), além dos auxílios.

A seleção terá quatro etapas obrigatórias: prova escrita, prova didática e defesa de memorial, de caráter eliminatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

Das 16 vagas disponibilizadas, haverá a reserva de 30% delas para quem concorrer às cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, conforme definido em edital. Haverá ainda a reserva de 5% do total de vagas para pessoas com deficiência (PcD). O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, que deve ocorrer até janeiro de 2027, no Diário Oficial da União (DOU).

Professor titular-livre



A UFPE promove ainda o concurso público para o provimento de cargo isolado de professor titular-livre do magistério superior (Edital nº 10/2026), cujas inscrições podem ser feitas de 20 de julho a 17 de outubro, exclusivamente, pela plataforma SigRH (Menu Concursos).

É oferecida uma vaga no Centro de Tecnologias e Geociências (CTG), no Campus Recife. O regime de trabalho será de dedicação exclusiva, com remuneração, na data de publicação do edital, correspondente a R$ 26.326,81 mensais.

O concurso público será formado por três etapas obrigatórias: Prova Escrita e Prova de Apresentação e Defesa do Projeto de Pesquisa; Apresentação e Defesa de Memorial; e Prova de Títulos. Será garantida a participação das pessoas que desejarem concorrer nas modalidades de pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência.

O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, que deve ocorrer até janeiro de 2027, no Diário Oficial da União (DOU).

*As informações são da Superintendência de Comunicação da UFPE