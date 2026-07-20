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Prêmio Jovem Cientista recebe inscrições até esta terça-feira (14) com tema sobre inteligência artificial

Serão premiados três trabalhos de cada categoria: Estudante do Ensino Médio, Estudante do Ensino Superior, e Mestre e Doutor

Por JC Publicado em 20/07/2026 às 13:38
Beatriz Vitória, estudante da Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire e bolsista do programa Mais Ciência na Escola, conquistou o segundo lugar na categoria Ensino Médio do Prêmio Jovem Cientista
Beatriz Vitória, estudante da Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire e bolsista do programa Mais Ciência na Escola, conquistou o segundo lugar na categoria Ensino Médio do Prêmio Jovem Cientista - ASCOM/MCTI

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As inscrições para a 32ª edição do Prêmio Jovem Cientista terminam nesta terça-feira (14). Neste ano, estudantes e pesquisadores de todo o país podem enviar projetos guiados pelo tema “Inteligência artificial para o bem comum”.

Serão premiados três trabalhos de cada categoria: Estudante do Ensino Médio, Estudante do Ensino Superior, e Mestre e Doutor. Os nove selecionados receberão laptops, bolsas de pesquisa do CNPq e prêmios em dinheiro que variam de R$ 5 mil a R$ 40 mil.

O Prêmio Jovem Cientista, iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com patrocínio master da Shell e apoio de mídia da Editora Globo e do Canal Futura, reconhece também o mérito institucional, premiando uma universidade e uma escola que se destacarem pelo desempenho de seus estudantes.

O incentivo à ciência é um motor decisivo para o desenvolvimento social e econômico do país, como explica a diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do CNPq, Dalila Andrade. Ela reforça a necessidade de que os avanços tecnológicos alcancem e beneficiem toda a sociedade de forma equitativa.

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“A pesquisa científica sobre inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de conhecimento não somente sobre as ferramentas e processos, mas também para compreender os desafios sociais, culturais e de outras naturezas que precisam ser enfrentados para uma IA que contribua para maior bem-estar de toda a população brasileira”, comenta Andrade.

Área de conhecimento

Os projetos submetidos ao prêmio podem dialogar com qualquer área do conhecimento, desde que assumam o compromisso com o uso ético, responsável e socialmente referenciado da tecnologia.

Para a gerente de Programa de Tecnologia Digital da Shell Brasil, Mariana Tiengo, fortalecer a pesquisa nacional e estreitar os laços entre o setor produtivo e os centros de ciência são passos fundamentais para transformar o Brasil em um polo gerador de inovação, reduzindo a dependência tecnológica externa.

“O investimento em ciência é essencial para que o país amplie sua capacidade de criar soluções próprias e se posicione de forma mais competitiva em um cenário global orientado pela tecnologia”, destaca.

A gerente de Produções e Projetos da Fundação Roberto Marinho, Sandra Sérgio, ressalta que o objetivo desta edição é estimular jovens pesquisadores a enxergarem a inteligência artificial não apenas como uma inovação tecnológica isolada, mas como uma ferramenta capaz de responder a desafios sociais do país.

“Falar em bem comum significa pensar em soluções que considerem o impacto coletivo, a redução das desigualdades, o acesso democrático ao conhecimento e a melhoria real na vida das pessoas. É um convite para incentivarmos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia com responsabilidade e, acima de tudo, com compromisso social. Por isso, o tema deste ano reforça o papel da pesquisa científica como um caminho para construir soluções mais inclusivas, humanas e conectadas às necessidades da nossa sociedade”, aponta.

Ciência e IA no Brasil

O CNPq apoia atualmente mais de 100 mil estudantes e pesquisadores bolsistas, formando uma rede essencial para a qualificação e retenção de talentos no país.

O ecossistema de inovação conta ainda com dez Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) focados exclusivamente em inteligência artificial. Bolsas, chamadas públicas e premiações cumprem o papel de descentralizar o fomento científico, assegurando que pesquisadores de territórios historicamente vulnerabilizados também protagonizem a produção de conhecimento.

Criado em 1981 pelo CNPq, o Prêmio Jovem Cientista busca revelar talentos, impulsionar a soberania científica nacional e apoiar jovens pesquisadores na busca por saídas inovadoras para as demandas da sociedade. 

Em quatro décadas de história, a premiação já mobilizou mais de 24 mil projetos e reconheceu o talento de 212 jovens de todas as regiões brasileiras.

Os próximos jovens cientistas serão anunciados até novembro de 2026.

 

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