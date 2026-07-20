Plataforma gratuita oferece trilhas de aprendizagem para carreiras em tecnologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa reúne trilhas de aprendizagem e conteúdos voltados à formação em áreas estratégicas da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

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O CESAR lançou a plataforma gratuita de aprendizagem FAST.on, novo ambiente digital do programa FAST – Formação Acelerada em Soluções de TechDesign.

A iniciativa reúne trilhas de aprendizagem e conteúdos voltados à formação em áreas estratégicas da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), ampliando o acesso à qualificação profissional de forma flexível e conectada às demandas do mercado.

O FAST.on foi criado para expandir o alcance da metodologia desenvolvida pelo programa, oferecendo um ambiente digital com conteúdos assíncronos que podem ser acessados por estudantes de diferentes regiões do país.

A proposta é fortalecer a formação em tecnologia e ampliar oportunidades para pessoas de perfis historicamente sub-representados no setor. A iniciativa foi desenvolvida pelo CESAR em parceria com a Softex e o MCTI Futuro, programa nacional de capacitação para a transformação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

"Durante o projeto, um dos objetivos era implantar laboratórios para fortalecer o ecossistema de inovação. No entanto, percebemos que, no cenário pós-pandemia, a demanda por cursos a distância cresceu de forma significativa. Diante desse contexto, decidimos direcionar esse investimento para a criação de um estúdio de produção de conteúdos EAD, pensado para atender todo o ecossistema", afirmou Jana Branco, gerente de Soluções Educacionais do CESAR.

Segundo a gestora, a plataforma também evidencia a capacidade da instituição de desenvolver conteúdos educacionais de alta qualidade. "O FAST.on nasce dessa decisão: além de ampliar o acesso à formação, ele evidencia a capacidade do CESAR de produzir conteúdos educacionais assíncronos e reforça nossa expertise em produção audiovisual e nossa infraestrutura técnica, por meio do Estúdio Le Castellet", completou.

Formação

Além da plataforma, o CESAR apresentou o minidocumentário FAST: Conexões que movem futuros, produção que retrata histórias de estudantes, colaboradores e profissionais envolvidos no programa. O filme reúne depoimentos sobre as transformações promovidas pela iniciativa e registra atividades de formação e seus impactos nas comunidades dos participantes.

Entre as histórias está a de Cícera Maria, de 52 anos, que ingressou no FAST para estudar Cibersegurança. Após concluir a formação, passou a compartilhar o conhecimento adquirido em palestras e ações de conscientização sobre segurança digital na comunidade onde vive.

"Na internet existe uma quantidade enorme de informações e muitas vezes a gente não sabe por onde começar. O conteúdo do FAST direciona a gente para o caminho que realmente quer seguir. Escolhi a trilha de Cibersegurança e percebi que ela mudou a minha forma de enxergar a tecnologia e o mundo digital", relatou.

Trilhas

Criado para acelerar a formação e apoiar a transição de carreira em tecnologia, o FAST oferece trilhas práticas em áreas como Cibersegurança, Computação em Nuvem, Engenharia de Plataforma, Qualidade de Software e Design Orientado por Dados. A metodologia combina formação técnica, desenvolvimento de competências socioemocionais e conexão com empresas parceiras.

O programa também investe em inovação educacional. Entre os projetos em desenvolvimento está uma inteligência artificial preditiva capaz de identificar padrões de evasão a partir de indicadores acadêmicos e sociais, permitindo intervenções pedagógicas mais rápidas e personalizadas.



