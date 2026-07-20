IFSertãoPE abre inscrições para 300 vagas em cursos superiores gratuitos EaD; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A seleção é destinada ao preenchimento de 300 vagas nos cursos de cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística

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O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) publicou o edital nº 94/2026, referente ao processo seletivo para ingresso em cursos de graduação gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EaD), no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A seleção é destinada ao preenchimento de 300 vagas nos cursos de cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística, com ingresso no segundo semestre de 2026.

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) tem duração de 2 anos e meio. São 150 vagas disponíveis, distribuídas entre os Polos de Apoio de Afrânio, Cedro, Floresta, Garanhuns e São José do Egito PE.

Para o curso Tecnologia em Logística, cuja duração é de 2 anos, também há 150 vagas, ofertadas nos Polos de Apoio: Afrânio, Floresta, Garanhuns, Petrolina e Santa Cruz do Capibaribe.



Embora os cursos sejam na modalidade EaD, existem encontros presenciais obrigatórios agendados no Polo de Apoio para avaliações, seminários e laboratórios (geralmente aos sábados e/ou domingos).

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou no histórico escolar do ensino médio. Há reserva de vagas conforme a legislação vigente, contemplando candidatos oriundos de escolas públicas, com recorte de renda, além de ações afirmativas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições estarão abertas no período de 18 de julho a 1º de agosto de 2026, exclusivamente por meio do portal https://selecao.ifsertaope.edu.br/.

Todas as informações detalhadas, incluindo o quadro de vagas, critérios de classificação e orientações para inscrição, estão disponíveis no edital completo, disponível no Portal da EAD do IFSertãoPE: https://ifsertaope.edu.br/ead/.