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Enem e Educação | Notícia

IFSertãoPE abre inscrições para 300 vagas em cursos superiores gratuitos EaD; veja como se inscrever

A seleção é destinada ao preenchimento de 300 vagas nos cursos de cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística

Por JC Publicado em 20/07/2026 às 11:50
Campus Serra Talhada do IFSertãoPE
Campus Serra Talhada do IFSertãoPE - Reprodução/ Site IFSertãoPE

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O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) publicou o edital nº 94/2026, referente ao processo seletivo para ingresso em cursos de graduação gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EaD), no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A seleção é destinada ao preenchimento de 300 vagas nos cursos de cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística, com ingresso no segundo semestre de 2026.

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) tem duração de 2 anos e meio.  São 150 vagas disponíveis, distribuídas entre os Polos de Apoio de Afrânio, Cedro, Floresta, Garanhuns e São José do Egito PE.

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Para o curso Tecnologia em Logística, cuja duração é de 2 anos, também há 150 vagas, ofertadas nos Polos de Apoio: Afrânio, Floresta, Garanhuns, Petrolina e Santa Cruz do Capibaribe.

Embora os cursos sejam na modalidade EaD, existem encontros presenciais obrigatórios agendados no Polo de Apoio para avaliações, seminários e laboratórios (geralmente aos sábados e/ou domingos).

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Processo seletivo

O processo seletivo será realizado com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou no histórico escolar do ensino médio. Há reserva de vagas conforme a legislação vigente, contemplando candidatos oriundos de escolas públicas, com recorte de renda, além de ações afirmativas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições estarão abertas no período de 18 de julho a 1º de agosto de 2026, exclusivamente por meio do portal https://selecao.ifsertaope.edu.br/.

Todas as informações detalhadas, incluindo o quadro de vagas, critérios de classificação e orientações para inscrição, estão disponíveis no edital completo, disponível no Portal da EAD do IFSertãoPE: https://ifsertaope.edu.br/ead/.

 

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