Escrita criativa fortalece autoria e pensamento crítico em tempos de IA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O exercício da escrita busca fortalecer a autoria, a criatividade e estimular a construção do pensamento a partir das próprias vivências

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Expressar ideias, emoções e experiências do cotidiano de forma intuitiva e imaginativa por meio da escrita pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, ampliar o vocabulário e aprimorar a comunicação.

"Todo mundo tem histórias para contar." É assim que o escritor e dramaturgo Cleyton Cabral resume a proposta das oficinas de Escrita Criativa que ministra para diferentes públicos. Ir além do texto técnico ou acadêmico, explorando narrativas e a construção de personagens, também é uma oportunidade de compreender melhor a si mesmo, o outro e o mundo.

Em uma realidade hiperconectada, na qual ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa são capazes de produzir textos em poucos segundos, a escrita criativa ganha ainda mais relevância ao estimular a autoria, a construção do pensamento individual a partir das próprias vivências.

"Escrita criativa é a prática de produzir textos que priorizam a expressão, o estilo e a imaginação, mais do que apenas informar", explica Cleyton.

Para desenvolver essa habilidade, a atenção é um elemento indispensável. Portanto, o excesso de estímulos e informações dificulta a concentração, especialmente entre os jovens. "As pessoas estão muito dispersas em um mundo acelerado, com informações chegando de todos os lados e na palma da mão. Nesse hábito de rolar o feed, acabamos perdendo atenção e presença nas relações. Acho que o grande desafio para os jovens hoje é justamente desenvolver essa capacidade de concentração", afirmou.

Dom para poucos?

Outro equívoco comum, segundo o dramaturgo, é acreditar que escrever de forma criativa seja um dom reservado a poucas pessoas.

"O exercício da escrita é justamente esse. A gente não escreve um texto e imagina que ele está pronto. Escrever é um ofício. Escolhemos as melhores palavras, reorganizamos trechos, retiramos excessos, testamos possibilidades. A escrita criativa também passa por essa 'carpintaria'. Assim como um marceneiro trabalha a madeira para construir uma mesa ou um banco, quem escreve também constrói o texto, palavra por palavra. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver", disse.

Além de estimular a criatividade, a prática da escrita traz benefícios para diferentes áreas da vida. Cleyton Cabral destaca que escrever melhora a forma de se expressar, amplia o vocabulário, fortalece o senso crítico e contribui para uma comunicação mais eficiente.

"Quando conhecemos autores diferentes, estilos diversos e outras realidades, ampliamos nosso repertório. Isso melhora a oratória, fortalece a comunicação e faz diferença nas relações pessoais e profissionais. A escrita criativa acrescenta justamente essa camada de fortalecer a expressão e a forma como nos posicionamos no mundo", afirmou.

No próximo sábado (25), Cleyton ministra a oficina Revirando Álbuns, na qual propõe uma experiência de escrita a partir de fotografias carregadas de memória e significado.

Durante o encontro, cada participante é convidado a levar imagens do próprio acervo para desenvolver exercícios que transitam entre a lembrança e a ficção. Além das fotografias compartilhadas pelo grupo, o escritor também apresenta imagens antigas que servem de inspiração para a criação de novas narrativas. Mais informações sobre a oficina estão disponíveis no perfil do escritor no Instagram, @cleytoncabral.