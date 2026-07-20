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Escrita criativa fortalece autoria e pensamento crítico em tempos de IA

O exercício da escrita busca fortalecer a autoria, a criatividade e estimular a construção do pensamento a partir das próprias vivências

Por Mirella Araújo Publicado em 20/07/2026 às 11:33 | Atualizado em 20/07/2026 às 11:41
O escritor e dramaturgo Cleyton Cabral em uma das oficinas sobre esrita criativa
O escritor e dramaturgo Cleyton Cabral em uma das oficinas sobre esrita criativa - Mariana Guerra

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Expressar ideias, emoções e experiências do cotidiano de forma intuitiva e imaginativa por meio da escrita pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, ampliar o vocabulário e aprimorar a comunicação.

"Todo mundo tem histórias para contar." É assim que o escritor e dramaturgo Cleyton Cabral resume a proposta das oficinas de Escrita Criativa que ministra para diferentes públicos. Ir além do texto técnico ou acadêmico, explorando narrativas e a construção de personagens, também é uma oportunidade de compreender melhor a si mesmo, o outro e o mundo.

Em uma realidade hiperconectada, na qual ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa são capazes de produzir textos em poucos segundos, a escrita criativa ganha ainda mais relevância ao estimular a autoria, a construção do pensamento individual a partir das próprias vivências. 

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"Escrita criativa é a prática de produzir textos que priorizam a expressão, o estilo e a imaginação, mais do que apenas informar", explica Cleyton.

Para desenvolver essa habilidade, a atenção é um elemento indispensável. Portanto, o excesso de estímulos e informações dificulta a concentração, especialmente entre os jovens. "As pessoas estão muito dispersas em um mundo acelerado, com informações chegando de todos os lados e na palma da mão. Nesse hábito de rolar o feed, acabamos perdendo atenção e presença nas relações. Acho que o grande desafio para os jovens hoje é justamente desenvolver essa capacidade de concentração", afirmou.

Dom para poucos?

Outro equívoco comum, segundo o dramaturgo, é acreditar que escrever de forma criativa seja um dom reservado a poucas pessoas.

"O exercício da escrita é justamente esse. A gente não escreve um texto e imagina que ele está pronto. Escrever é um ofício. Escolhemos as melhores palavras, reorganizamos trechos, retiramos excessos, testamos possibilidades. A escrita criativa também passa por essa 'carpintaria'. Assim como um marceneiro trabalha a madeira para construir uma mesa ou um banco, quem escreve também constrói o texto, palavra por palavra. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver", disse. 

Além de estimular a criatividade, a prática da escrita traz benefícios para diferentes áreas da vida. Cleyton Cabral destaca que escrever melhora a forma de se expressar, amplia o vocabulário, fortalece o senso crítico e contribui para uma comunicação mais eficiente.

"Quando conhecemos autores diferentes, estilos diversos e outras realidades, ampliamos nosso repertório. Isso melhora a oratória, fortalece a comunicação e faz diferença nas relações pessoais e profissionais. A escrita criativa acrescenta justamente essa camada de fortalecer a expressão e a forma como nos posicionamos no mundo", afirmou.

No próximo sábado (25), Cleyton ministra a oficina Revirando Álbuns, na qual propõe uma experiência de escrita a partir de fotografias carregadas de memória e significado.

Durante o encontro, cada participante é convidado a levar imagens do próprio acervo para desenvolver exercícios que transitam entre a lembrança e a ficção. Além das fotografias compartilhadas pelo grupo, o escritor também apresenta imagens antigas que servem de inspiração para a criação de novas narrativas. Mais informações sobre a oficina estão disponíveis no perfil do escritor no Instagram, @cleytoncabral.

 

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