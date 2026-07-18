Inscrições do Fies são prorrogadas até domingo (19)

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Nesta edição, serão disponibilizadas 75,5 mil vagas para mais de 1.200 instituições privadas de todo o País; participação é gratuita

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O Ministério da Educação (MEC) prorrogou, até as 23h59 deste domingo, 19 de julho, o prazo para que estudantes possam se inscrever no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026.

A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente no Portal Acesso Único ao Ensino Superior, onde estudantes podem fazer a consulta da oferta de vagas, filtrando por curso, instituição e local de oferta.

Serão disponibilizadas 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de educação superior para ingresso em 28.741 cursos e turnos. As vagas ofertadas no primeiro semestre deste ano, e ainda não ocupadas, foram somadas às novas vagas previstas para esta edição.

Podem se inscrever nesta edição do Fies todos aqueles que tenham participado de, no mínimo, uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média superior ou igual a 450 pontos e não tenham zerado a redação.

Além disso, é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 30 de julho. Os estudantes pré-selecionados nesta etapa deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.

Já os que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, de acordo com a ordem de classificação.

As convocações da lista de espera ocorrerão de 7 de agosto a 24 de setembro.

Cronograma completo do Fies

Inscrições: até 19 de julho

Resultado: 30 de julho

Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto

Lista de espera: 7 a 24 de setembro

Bolsistas parciais do Prouni

Os estudantes pré-selecionados para bolsas parciais de 50% do Programa Universidade para Todos (Prouni), bem como aqueles que já são beneficiários deste tipo de bolsa, podem complementar o pagamento das mensalidades da graduação por meio do Fies.

Para isso, devem concorrer a vagas do mesmo curso e turno em que possuem a bolsa e, caso sejam pré-selecionados, seguir com as etapas do Fies até a assinatura do contrato para financiar a outra metade da mensalidade não coberta pela bolsa do Prouni de 50%.

Fies Social e cotas

As vagas reservadas para o Fies Social são destinadas aos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) em situação cadastral ativa e com renda familiar mensal bruta por pessoa de até meio salário mínimo.



O processo seletivo do Fies inclui, ainda, a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no CadÚnico.

Pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos educacionais, o que cobre integralmente os valores das mensalidades. Tanto no Fies como no Fies Social há reserva de vagas para cotistas para pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e autodeclarados pretos e pardos.



Os estudantes pré-selecionados inscritos nas vagas do Fies Social estão dispensados da comprovação da renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem comparecer à comissão para validação das demais informações.

Os pré-selecionados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, tanto no Fies Social como no Fies, deverão comprovar a sua condição por meio de laudo médico.

