Ganhe o Mundo: Mais de 13 mil estudantes fazem prova para intercâmbio neste domingo (19)

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Segundo a SEE-PE, a avaliação terá duração de quatro horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento das folhas de respostas

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Mais de 13 mil estudantes da Rede Estadual de Pernambuco participam, neste domingo (19), da prova objetiva do Programa Ganhe o Mundo (PGM), etapa decisiva do processo seletivo que vai escolher os alunos contemplados com um intercâmbio educacional no exterior.

Os exames serão aplicados em 43 polos distribuídos por 29 municípios pernambucanos. Os portões serão abertos às 13h (horário de Brasília) e fechados às 14h.

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) orienta que os candidatos cheguem aos locais de prova com pelo menos uma hora de antecedência, levando documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta azul ou preta.

"A prova deste domingo é uma etapa decisiva da seleção e será realizada em todas as regiões do estado. A Secretaria de Educação reforça a importância de que os estudantes compareçam aos locais de aplicação com antecedência e observem todas as orientações previstas no edital para a realização do exame", destacou p secretário executivo de Desenvolvimento da Educação, Danilo Santos.

Tempo de duração

A avaliação terá duração de quatro horas, já incluindo o tempo destinado ao preenchimento das folhas de respostas.

O processo seletivo é composto por uma prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha, valendo até 60 pontos, e por uma prova subjetiva, formada por cinco questões discursivas, que somam 40 pontos. As questões discursivas deverão ser respondidas no idioma escolhido pelo candidato, com textos entre 90 e 150 palavras.

Correção das provas

A correção da etapa subjetiva será restrita aos candidatos com melhor desempenho na prova objetiva, conforme critérios estabelecidos no edital.

Para a seleção em Língua Inglesa, serão corrigidas as provas dos 2.800 candidatos mais bem classificados. Já para Língua Espanhola, passarão por correção as redações dos 1.200 estudantes com maiores pontuações, respeitando os critérios de desempate e a distribuição entre ampla concorrência e vagas especiais.

Para continuar no processo seletivo, o estudante deverá alcançar, no mínimo, 70 pontos na soma das provas objetiva e subjetiva. A seleção também inclui as etapas de verificação dos requisitos e de entrevista psicossocial, ambas de caráter eliminatório.

Ampliação de vagas e destinos

Nesta edição, o Programa Ganhe o Mundo oferece duas mil vagas para intercâmbio em instituições de ensino dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha e Argentina. A iniciativa proporciona aos estudantes da rede estadual a oportunidade de aperfeiçoar um segundo idioma, vivenciar novas culturas e ampliar a formação acadêmica e pessoal.

As provas serão realizadas em escolas localizadas nas Gerências Regionais de Educação (GREs) de todo o estado, abrangendo municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste, Sertão e o arquipélago de Fernando de Noronha.

Confira os polos e escolas onde as provas serão realizadas:

GRE Recife Norte:

EREM Luiz Delgado (Recife)

EREM Sylvio Rabello (Recife)

EREM Governador Barbosa Lima (Recife)

EREM Ageu Magalhães (Recife)

ETE Ginásio Pernambucano (Recife)

EREFEM Arquipélago Fernando de Noronha (Fernando de Noronha)

GRE Recife Sul:

EREM Santos Dumont (Recife)

GRE Metropolitana Norte:

EREM Guedes Alcoforado (Olinda)

EREM Argentina Castelo Branco (Olinda)

ETE Jurandir Bezerra Lins (Igarassu)

GRE Metropolitana Sul:

EREM Rodolfo Aureliano (Jaboatão dos Guararapes)

EREM Bernardo Vieira (Jaboatão dos Guararapes)

ETE Maximiano Accioly Campos (Jaboatão dos Guararapes)

ETE Alcides do Nascimento Lins (Camaragibe)

GRE Agreste Centro Norte:

EREM Dom Miguel de Lima Valverde (Caruaru)

EREM Arnaldo Assunção (Caruaru)

EREM Maria Auxiliadora Liberato (Caruaru)

ETE Nelson Barbalho (Caruaru)

GRE Mata Sul:

EREM Dom Acácio Rodrigues Alves (Palmares)

ETE Central Barreiros (Barreiros)

GRE Mata Norte:

EREM Dom Vieira (Nazaré da Mata)

EREM Professor Antônio José Barbosa dos Santos (Timbaúba)

GRE Mata Centro:

EREFEM Eurico Queiroz (Bezerros)

ETE Professor José Luiz de Mendonça (Gravatá)

GRE Vale do Capibaribe:

EREFEM Ginásio de Limoeiro Arthur Correia de Oliveira (Limoeiro)

EREM Ana Faustina (Surubim)

GRE Sertão do Médio São Francisco:

EREM Otacílio Nunes de Souza (Petrolina)

EREM Gercino Coelho (Petrolina)

ETE Maria Amélia (Cabrobó)

GRE Sertão do Moxotó Ipanema:

EREM Carlos Rios (Arcoverde)

EREM José Almeida Maciel (Pesqueira)

GRE Sertão do Alto Pajeú:

EREM Normal Estadual Professora Ione de Goes Barros (Afogados da Ingazeira)

EREM Adauto de Carvalho (Serra Talhada)

GRE Sertão Central:

EREM Carlos Pena Filho (Salgueiro)

Escola Municipal Antônio de Carvalho – EMAC (Parnamirim)

GRE Sertão do Araripe:

EREM Padre Luiz Gonzaga (Araripina)

EREM São Sebastião (Ouricuri)

GRE Agreste Meridional:

EREM Dom João da Mata Amaral (Garanhuns)

EREF Dom Juvêncio (Garanhuns)

EREM Henrique Dias (Garanhuns)

Escola João Rodrigues Cardoso (Águas Belas)

GRE Deputado Antonio Novaes:

ETE Deputado Afonso Ferraz (Floresta)

EREM de Jatobá (Petrolândia)

*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE