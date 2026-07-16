Fies 2026: veja como consultar as 3.580 vagas disponíveis em Pernambuco
Em todo o Brasil, o MEC disponibiliza 75,5 mil vagas distribuídas entre 1.274 instituições privadas, abrangendo 28.741 cursos e turnos
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Os estudantes interessados em financiar a graduação em instituições privadas de ensino superior já podem consultar as vagas disponíveis para o segundo semestre de 2026 pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Em Pernambuco, são ofertadas 3.580 vagas, e as inscrições seguem abertas até sexta-feira (17), de forma gratuita, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.
Os candidatos interessados podem pesquisar as oportunidades por curso, instituição, município e turno antes de realizar a inscrição, através do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.
Em todo o Brasil, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza 75,5 mil vagas distribuídas entre 1.274 instituições privadas, abrangendo 28.741 cursos e turnos.
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Ampliação
Nesta edição, o MEC incorporou às novas vagas aquelas que foram ofertadas no primeiro semestre de 2026, mas permaneceram sem ocupação. Com isso, o objetivo é ampliar o preenchimento das oportunidades disponíveis, respeitando o limite autorizado para o ano, de mais de 112 mil vagas.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter feito pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação.
Cronograma
Inscrições: 14 a 17 de julho
Resultado: 30 de julho
Complementação da inscrição: 31 de julho a 4 de agosto
Convocação da lista de espera: 7 a 24 de setembro
*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC