Fies 2026: veja como consultar as 3.580 vagas disponíveis em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em todo o Brasil, o MEC disponibiliza 75,5 mil vagas distribuídas entre 1.274 instituições privadas, abrangendo 28.741 cursos e turnos

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Os estudantes interessados em financiar a graduação em instituições privadas de ensino superior já podem consultar as vagas disponíveis para o segundo semestre de 2026 pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Em Pernambuco, são ofertadas 3.580 vagas, e as inscrições seguem abertas até sexta-feira (17), de forma gratuita, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Os candidatos interessados podem pesquisar as oportunidades por curso, instituição, município e turno antes de realizar a inscrição, através do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Em todo o Brasil, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza 75,5 mil vagas distribuídas entre 1.274 instituições privadas, abrangendo 28.741 cursos e turnos.

Ampliação

Nesta edição, o MEC incorporou às novas vagas aquelas que foram ofertadas no primeiro semestre de 2026, mas permaneceram sem ocupação. Com isso, o objetivo é ampliar o preenchimento das oportunidades disponíveis, respeitando o limite autorizado para o ano, de mais de 112 mil vagas.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter feito pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação.

Cronograma



Inscrições: 14 a 17 de julho

Resultado: 30 de julho

Complementação da inscrição: 31 de julho a 4 de agosto

Convocação da lista de espera: 7 a 24 de setembro

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC