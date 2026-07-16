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Enem e Educação | Notícia

Educação financeira pode ser incluída no currículo escolar

O projeto de lei estabelece que o tema será ensinado de forma transversal em disciplinas já existentes como matemática, história e geografia

Por Agência Brasil Publicado em 16/07/2026 às 13:20
A educação financeira, que já faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017
A educação financeira, que já faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017 - FREEPIK

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A inclusão da educação financeira como tema no currículo dos ensinos fundamental e médio foi aprovada nesta quarta-feira (15), no plenário do Senado Federal.

O projeto de lei, aprovado na forma de texto alternativo da senadora Teresa Leitão (PT-PE), estabelece que o tema será ensinado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia, ao longo de toda a formação escolar.

Pela proposta, a educação financeira, que já faz parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desde 2017, está agora prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tornando sua aplicação mais obrigatória.

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Autonomia das escolas

Cada escola terá autonomia para incluir o tema em seu projeto pedagógico de acordo com a sua realidade local, evitando a sobrecarga dos alunos.

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A relatora ampliou o texto original para incluir também a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária por parte do poder público.

Com isso, os alunos também vão aprender sobre a importância dos impostos para o financiamento de serviços públicos, além de entender o funcionamento da previdência social e dos seguros.

Por ter sido modificado no Senado, o texto agora voltará à Câmara para última análise.

*Com informações da Agência Senado.

 

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