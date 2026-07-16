Curso de inclusão digital capacita alunos da Universidade 50+ em Garanhuns

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os alunos são divididos em duas turmas, com duas aulas por semana, onde aprendem a utilizar smartphones, aplicativos e outras ferramentas digitais

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Cerca de 60 alunos da Universidade 50+, do Sesc Garanhuns, estão participando de um curso gratuito de inclusão digital promovido por meio de uma parceria com a Afya Garanhuns.

Divididos em duas turmas, os participantes frequentam a faculdade duas vezes por semana para aprender a utilizar smartphones, aplicativos e outras ferramentas digitais. As aulas seguem até o dia 23 de julho e têm como proposta contribuir para a autonomia e a qualidade de vida dos participantes por meio do desenvolvimento de habilidades digitais.

Nesta primeira edição, a ação é voltada exclusivamente aos participantes do programa do Sesc, destinado à educação continuada da população com mais de 50 anos. No entanto, a proposta da Afya Garanhuns é expandir a iniciativa posteriormente, com oferta de novas turmas abertas destinadas ao mesmo público.

Impactos da inclusão digital

Para o geriatra e professor da Afya Garanhuns, Kaio Galindo, a inclusão digital vai além do aprendizado tecnológico e tem impacto direto no envelhecimento saudável.

"Quando a pessoa idosa desenvolve habilidades digitais, ela ganha autonomia para realizar atividades do dia a dia, como marcar consultas, acessar resultados de exames, conversar com familiares e buscar informações confiáveis sobre saúde. Esse processo também estimula o raciocínio, a memória e reduz o risco de isolamento social, fatores fundamentais para um envelhecimento saudável", afirmou.

Segundo o especialista, o contato com a tecnologia deve acontecer de forma gradual, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada pessoa. "Nunca é tarde para aprender. Com orientação adequada e um ambiente acolhedor, os idosos conseguem desenvolver confiança para utilizar as ferramentas digitais e passam a perceber que a tecnologia pode facilitar a rotina, ampliar a participação social e proporcionar mais independência", destacou.

Em uma sociedade em que serviços de saúde, bancos, comunicação e o acesso a diferentes direitos são cada vez mais realizados por meio de plataformas digitais, a familiaridade com essas ferramentas tem se tornado um importante fator de autonomia. Além de facilitar a rotina, o aprendizado também contribui para estimular as funções cognitivas, fortalecer os vínculos sociais e favorecer um envelhecimento mais ativo.