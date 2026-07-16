Curso de inclusão digital capacita alunos da Universidade 50+ em Garanhuns
Os alunos são divididos em duas turmas, com duas aulas por semana, onde aprendem a utilizar smartphones, aplicativos e outras ferramentas digitais
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Cerca de 60 alunos da Universidade 50+, do Sesc Garanhuns, estão participando de um curso gratuito de inclusão digital promovido por meio de uma parceria com a Afya Garanhuns.
Divididos em duas turmas, os participantes frequentam a faculdade duas vezes por semana para aprender a utilizar smartphones, aplicativos e outras ferramentas digitais. As aulas seguem até o dia 23 de julho e têm como proposta contribuir para a autonomia e a qualidade de vida dos participantes por meio do desenvolvimento de habilidades digitais.
Nesta primeira edição, a ação é voltada exclusivamente aos participantes do programa do Sesc, destinado à educação continuada da população com mais de 50 anos. No entanto, a proposta da Afya Garanhuns é expandir a iniciativa posteriormente, com oferta de novas turmas abertas destinadas ao mesmo público.
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Impactos da inclusão digital
Para o geriatra e professor da Afya Garanhuns, Kaio Galindo, a inclusão digital vai além do aprendizado tecnológico e tem impacto direto no envelhecimento saudável.
"Quando a pessoa idosa desenvolve habilidades digitais, ela ganha autonomia para realizar atividades do dia a dia, como marcar consultas, acessar resultados de exames, conversar com familiares e buscar informações confiáveis sobre saúde. Esse processo também estimula o raciocínio, a memória e reduz o risco de isolamento social, fatores fundamentais para um envelhecimento saudável", afirmou.
Segundo o especialista, o contato com a tecnologia deve acontecer de forma gradual, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada pessoa. "Nunca é tarde para aprender. Com orientação adequada e um ambiente acolhedor, os idosos conseguem desenvolver confiança para utilizar as ferramentas digitais e passam a perceber que a tecnologia pode facilitar a rotina, ampliar a participação social e proporcionar mais independência", destacou.
Em uma sociedade em que serviços de saúde, bancos, comunicação e o acesso a diferentes direitos são cada vez mais realizados por meio de plataformas digitais, a familiaridade com essas ferramentas tem se tornado um importante fator de autonomia. Além de facilitar a rotina, o aprendizado também contribui para estimular as funções cognitivas, fortalecer os vínculos sociais e favorecer um envelhecimento mais ativo.