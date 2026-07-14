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Enem e Educação | Notícia

SESI-PE promove ações de prevenção à violência contra a mulher em 12 escolas

A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas pedagógicas e a instalação do Banco Vermelho, símbolo da campanha "Feminicídio Zero"

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 11:20
Cada banco exibe mensagens sobre os cinco tipos de violência listados na Lei Maria da Penha e informações sobre o canal de denúncias Ligue 180
Cada banco exibe mensagens sobre os cinco tipos de violência listados na Lei Maria da Penha e informações sobre o canal de denúncias Ligue 180 - APCOM / divulgação

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O SESI Pernambuco (Serviço Social da Indústria de Pernambuco) vai realizar, ao longo de 2026, uma série de ações de prevenção à violência de gênero em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV), organização dedicada ao combate ao feminicídio. As atividades serão desenvolvidas de forma sistemática nas 12 escolas da rede, distribuídas entre o Litoral e o Sertão do estado.

A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas pedagógicas e a instalação do principal símbolo da campanha nacional Feminicídio Zero: o banco pintado de vermelho. O equipamento representa o sangue das vítimas de feminicídio e funciona como um convite para "parar, refletir e agir" diante da violência contra as mulheres.

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Tipos de violência

As ações vão abordar os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penhafísica, psicológica, moral, sexual e patrimonial — e apresentar aos estudantes, professores e colaboradores os canais de denúncia e acolhimento disponíveis no país, como o Disque 180.

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Segundo a superintendente do SESI Pernambuco, Claudia Cartaxo, a chegada do projeto às escolas busca contribuir para a formação de estudantes mais conscientes sobre o tema.

"Com a ação consolidada nas 12 escolas, reforçamos nosso compromisso com a formação integral dos estudantes, unindo educação à formação cidadã e ao debate sobre temas sociais urgentes. Nossa expectativa é dar continuidade às atividades da parceria nos próximos anos, ampliando ainda mais o alcance das ações educativas para nossa comunidade escolar", afirmou.

Para a presidente do Instituto Banco Vermelho, Andrea Rodrigues, a adesão das escolas amplia o alcance das estratégias de prevenção. "Aderir ao projeto significa muito mais do que instalar um mobiliário simbólico. A instituição passa a integrar uma política educativa completa, com materiais pedagógicos, cartilhas e conteúdos voltados também à reflexão sobre masculinidade sem machismo e prevenção da violência", diz.

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