SESI-PE promove ações de prevenção à violência contra a mulher em 12 escolas
A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas pedagógicas e a instalação do Banco Vermelho, símbolo da campanha "Feminicídio Zero"
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O SESI Pernambuco (Serviço Social da Indústria de Pernambuco) vai realizar, ao longo de 2026, uma série de ações de prevenção à violência de gênero em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV), organização dedicada ao combate ao feminicídio. As atividades serão desenvolvidas de forma sistemática nas 12 escolas da rede, distribuídas entre o Litoral e o Sertão do estado.
A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas pedagógicas e a instalação do principal símbolo da campanha nacional Feminicídio Zero: o banco pintado de vermelho. O equipamento representa o sangue das vítimas de feminicídio e funciona como um convite para "parar, refletir e agir" diante da violência contra as mulheres.
Tipos de violência
As ações vão abordar os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha — física, psicológica, moral, sexual e patrimonial — e apresentar aos estudantes, professores e colaboradores os canais de denúncia e acolhimento disponíveis no país, como o Disque 180.
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Segundo a superintendente do SESI Pernambuco, Claudia Cartaxo, a chegada do projeto às escolas busca contribuir para a formação de estudantes mais conscientes sobre o tema.
"Com a ação consolidada nas 12 escolas, reforçamos nosso compromisso com a formação integral dos estudantes, unindo educação à formação cidadã e ao debate sobre temas sociais urgentes. Nossa expectativa é dar continuidade às atividades da parceria nos próximos anos, ampliando ainda mais o alcance das ações educativas para nossa comunidade escolar", afirmou.
Para a presidente do Instituto Banco Vermelho, Andrea Rodrigues, a adesão das escolas amplia o alcance das estratégias de prevenção. "Aderir ao projeto significa muito mais do que instalar um mobiliário simbólico. A instituição passa a integrar uma política educativa completa, com materiais pedagógicos, cartilhas e conteúdos voltados também à reflexão sobre masculinidade sem machismo e prevenção da violência", diz.