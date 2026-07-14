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Enem e Educação | Notícia

Compet Superior: inscrições para edital são prorrogadas até 27 de julho

A chamada pública conta com investimento de R$ 2,5 milhõe e tem como foco a qualificação de estudantes de graduação nas áreas de STEM

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 11:37
A iniciativa é coordenada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE)
A iniciativa é coordenada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) - SAULO ALEIXO

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O prazo de inscrições para o edital nº 14/2026 – Compet Superior, foi prorrogado até o dia 27 de julho. A  iniciativa é voltada ao financiamento de projetos de extensão tecnológica em instituições de ensino superior.

A chamada pública conta com investimento de R$ 2,5 milhões, provenientes do Fundo Inovar-PE, e tem como foco a qualificação de estudantes de graduação nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), o edital prevê a seleção de 50 propostas, com financiamento de até R$ 51.560 por projeto. Os recursos serão destinados exclusivamente ao pagamento de bolsas na modalidade Bolsa de Fomento à Inovação (BFI).

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Desenvolvimento dos projetos

Os projetos deverão ser desenvolvidos em parceria entre Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (ICTs-PE) e organizações do setor produtivo ou social, como empresas, cooperativas, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. O edital também exige a participação de pelo menos uma instituição parceira sediada ou com filial no estado, de forma a direcionar as iniciativas para desafios tecnológicos de Pernambuco.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela plataforma AgilFAP. Com a alteração no cronograma, o resultado preliminar está previsto para 28 de agosto, enquanto a homologação final deve ocorrer em 9 de setembro. Mais informações podem ser consultadas no edital nº 14/2026 e no documento de retificação do cronograma.

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