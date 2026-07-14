Compet Superior: inscrições para edital são prorrogadas até 27 de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A chamada pública conta com investimento de R$ 2,5 milhõe e tem como foco a qualificação de estudantes de graduação nas áreas de STEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O prazo de inscrições para o edital nº 14/2026 – Compet Superior, foi prorrogado até o dia 27 de julho. A iniciativa é voltada ao financiamento de projetos de extensão tecnológica em instituições de ensino superior.

A chamada pública conta com investimento de R$ 2,5 milhões, provenientes do Fundo Inovar-PE, e tem como foco a qualificação de estudantes de graduação nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), o edital prevê a seleção de 50 propostas, com financiamento de até R$ 51.560 por projeto. Os recursos serão destinados exclusivamente ao pagamento de bolsas na modalidade Bolsa de Fomento à Inovação (BFI).

Desenvolvimento dos projetos

Os projetos deverão ser desenvolvidos em parceria entre Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (ICTs-PE) e organizações do setor produtivo ou social, como empresas, cooperativas, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. O edital também exige a participação de pelo menos uma instituição parceira sediada ou com filial no estado, de forma a direcionar as iniciativas para desafios tecnológicos de Pernambuco.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela plataforma AgilFAP. Com a alteração no cronograma, o resultado preliminar está previsto para 28 de agosto, enquanto a homologação final deve ocorrer em 9 de setembro. Mais informações podem ser consultadas no edital nº 14/2026 e no documento de retificação do cronograma.