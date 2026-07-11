UPE abre inscrições para especialização em História de Pernambuco voltada a professores da rede estadual

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O curso será ofertado para professores de todas as Gerências Regionais de Educação (GREs) e terá carga horária de 510 horas

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Professores da rede estadual de ensino têm até o dia 31 de julho para se inscrever na Residência Tecnológica e Especialização em História de Pernambuco.

A formação é resultado de uma parceria entre o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), e a Universidade de Pernambuco (UPE), com o objetivo de preparar os docentes para o novo componente curricular História de Pernambuco, aprovado em 2025 e implantado na rede estadual a partir deste ano.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do edital disponível no site https://www.upe.br/editais-inovacao.html.

Oferta e carga horária

O curso será ofertado para professores de todas as Gerências Regionais de Educação (GREs) e terá carga horária de 510 horas, distribuídas entre 390 horas na modalidade de Educação a Distância (EAD) e 120 horas destinadas à elaboração e execução de um projeto de inovação e intervenção tecnológica. A programação inclui ainda três encontros presenciais para apresentação dos projetos desenvolvidos.

Com duração de 12 meses, a especialização reúne dez componentes curriculares voltados ao ensino de História, abordando conteúdos como os diferentes períodos históricos de Pernambuco, educação para as relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena, patrimônio cultural, metodologias de ensino e produção de materiais didáticos para a educação básica.

Coordenação

A coordenação acadêmica será do professor Carlos André Moura, docente do curso de História da UPE Campus Mata Norte. A equipe reúne 15 professores dos campi Mata Norte e Petrolina, além de técnicos da universidade.

O programa também contará com a participação de 15 residentes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, que atuarão nas atividades acadêmicas por meio de bolsas.

Segundo o coordenador da especialização, a proposta busca fortalecer a formação continuada dos professores e aproximar a produção acadêmica da realidade das escolas estaduais.

"A formação dos professores é um elemento fundamental para que o ensino da História de Pernambuco seja desenvolvido de forma crítica, plural e conectada às diferentes realidades do nosso Estado. O curso permitirá que os docentes aprofundem conhecimentos historiográficos e metodológicos, produzindo práticas pedagógicas inovadoras que dialoguem com a cultura, a diversidade e a trajetória histórica. Trata-se de uma ação que aproxima a universidade das escolas e fortalece a educação pública por meio da formação continuada", destacou Carlos André Moura.

Conclusão da formação

Ao final da formação, os participantes que cumprirem todas as exigências acadêmicas e administrativas receberão o título de especialistas e residentes em História de Pernambuco.

Os trabalhos de conclusão de curso serão desenvolvidos a partir de projetos voltados ao ensino da disciplina, aplicados às realidades das escolas onde os docentes atuam.

O programa foi lançado na última quinta-feira (9), durante evento realizado na Faculdade de Administração e Direito da UPE (FCAP), no Recife, com a presença de representantes da universidade, da SEE e de instituições ligadas ao ensino e à pesquisa em História.

*Com informações da Superintedência de Comunicação da SEE e da Assessoria de Comunicação da UPE