Prazo para solicitar P-Fies no BNB termina próximo dia 20

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O programa permite financiar até 100% do valor das mensalidades em cursos que tenham avaliação positiva do Ministério da Educação (MEC)

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Os estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos na área de atuação do Banco do Nordeste (BNB) têm até o próximo dia 20 de julho para solicitar o financiamento estudantil pelo FNE P-Fies. Os pedidos podem ser feitos nas agências do BNB, pelo site do banco ou pela Central de Atendimento 0800 728 3030.

No segundo semestre de 2026, os pedidos para seis meses devem ser feitos até 20 de julho e, para cinco meses, até 20 de agosto. As renovações também devem ser realizadas dentro dos períodos estabelecidos pelo programa, para evitar interrupções no financiamento.

O programa permite financiar até 100% do valor das mensalidades em cursos que tenham avaliação positiva do Ministério da Educação (MEC). Os recursos utilizados são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Entre os principais diferenciais do FNE P-Fies está a possibilidade de pagar parcelas reduzidas durante o período de estudos.

Enquanto estiver cursando a graduação, o estudante desembolsa apenas 35% do valor da mensalidade, acrescido dos juros do financiamento. Após a conclusão do curso, o saldo pode ser quitado em condições mais favoráveis.

Outra vantagem oferecida pelo programa é o prazo para pagamento que pode chegar até três vezes o período em que o aluno utilizou o financiamento.

O programa é destinado a estudantes matriculados em instituições de ensino conveniadas ao Banco do Nordeste e exige que o interessado possua renda própria ou seja dependente financeiro de uma pessoa com cadastro ativo no Banco. Caso o responsável financeiro ainda não tenha cadastro, é possível realizá-lo junto à instituição financeira antes de solicitar o crédito.

Solicitação

Para iniciar o processo de contratação, o estudante pode acessar o portal do programa para solicitar o financiamento ou a renovação do contrato - o aditamento. Após o cadastro das informações pessoais do aluno e dos avalistas, a instituição de ensino emite os documentos necessários para comprovar a regularidade acadêmica, como o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) ou a Declaração de Regularidade de Matrícula (DRM).

A documentação exigida inclui identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda ou declaração de dependência financeira, além de certidão de casamento, quando aplicável. Avalistas e responsáveis financeiros também precisam apresentar documentação pessoal e comprovantes de renda. Nos casos de estudantes menores de idade, a participação e a documentação do responsável legal são obrigatórias.