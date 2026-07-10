Projeto do CESAR é premiado por desenvolver IA para escolas com baixa conectividade
CESAR receberá US$ 100 mil para criar banco de dados multimodal com 100 mil respostas manuscritas de estudantes de escolas públicas
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O CESAR está entre as 21 equipes vencedoras da Tools Competition, considerada a maior competição de tecnologia educacional do mundo. A instituição foi selecionada para desenvolver ou ampliar ferramentas de aprendizagem voltadas à solução de desafios urgentes na educação.
Como parte da premiação, o CESAR receberá US$ 100 mil para desenvolver o AIED-Unplugged Dataset, um banco de dados multimodal com cerca de 100 mil respostas manuscritas de estudantes de escolas públicas.
O material será utilizado no treinamento de modelos de inteligência artificial capazes de corrigir atividades e gerar feedback automático em ambientes com baixa ou nenhuma conectividade. A expectativa é beneficiar cerca de 5 mil alunos da educação básica até o fim deste ano.
"O financiamento nos permitirá transformar um volume bruto de dados em um benchmark estruturado. Nosso objetivo é criar o maior banco de dados aberto de atividades manuscritas em português, viabilizando o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial que funcionem offline e atendam às realidades de infraestrutura das escolas públicas", afirma Rafael Ferreira Mello, pesquisador de IA no CESAR.
Participação
A instituição pernambucana foi escolhida entre mais de 1.400 propostas inscritas. Os vencedores representam instituições e organizações de oito países, distribuídos por cinco continentes.
O projeto foi contemplado na categoria Datasets for Education Innovation, voltada ao desenvolvimento e à disponibilização de conjuntos de dados abertos e de alta qualidade para impulsionar pesquisas em educação, estimular o uso responsável da inteligência artificial e reduzir barreiras à inovação.
A Tools Competition é promovida pela Renaissance Philanthropy, organizada pela The Learning Agency e financiada por organizações como Walton Family Foundation, Griffin Catalyst, Axim Collaborative, Oak Foundation, Cinelli Family Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation e Chan Zuckerberg Initiative.
A competição conta ainda com a parceria da University of Minnesota e da Digital Harbor Foundation.