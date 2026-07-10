Projeto do CESAR é premiado por desenvolver IA para escolas com baixa conectividade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

CESAR receberá US$ 100 mil para criar banco de dados multimodal com 100 mil respostas manuscritas de estudantes de escolas públicas

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O CESAR está entre as 21 equipes vencedoras da Tools Competition, considerada a maior competição de tecnologia educacional do mundo. A instituição foi selecionada para desenvolver ou ampliar ferramentas de aprendizagem voltadas à solução de desafios urgentes na educação.

Como parte da premiação, o CESAR receberá US$ 100 mil para desenvolver o AIED-Unplugged Dataset, um banco de dados multimodal com cerca de 100 mil respostas manuscritas de estudantes de escolas públicas.

O material será utilizado no treinamento de modelos de inteligência artificial capazes de corrigir atividades e gerar feedback automático em ambientes com baixa ou nenhuma conectividade. A expectativa é beneficiar cerca de 5 mil alunos da educação básica até o fim deste ano.

"O financiamento nos permitirá transformar um volume bruto de dados em um benchmark estruturado. Nosso objetivo é criar o maior banco de dados aberto de atividades manuscritas em português, viabilizando o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial que funcionem offline e atendam às realidades de infraestrutura das escolas públicas", afirma Rafael Ferreira Mello, pesquisador de IA no CESAR.

Participação

A instituição pernambucana foi escolhida entre mais de 1.400 propostas inscritas. Os vencedores representam instituições e organizações de oito países, distribuídos por cinco continentes.

O projeto foi contemplado na categoria Datasets for Education Innovation, voltada ao desenvolvimento e à disponibilização de conjuntos de dados abertos e de alta qualidade para impulsionar pesquisas em educação, estimular o uso responsável da inteligência artificial e reduzir barreiras à inovação.

A Tools Competition é promovida pela Renaissance Philanthropy, organizada pela The Learning Agency e financiada por organizações como Walton Family Foundation, Griffin Catalyst, Axim Collaborative, Oak Foundation, Cinelli Family Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation e Chan Zuckerberg Initiative.

A competição conta ainda com a parceria da University of Minnesota e da Digital Harbor Foundation.