Programa atende 500 estudantes e combina reforço escolar com desenvolvimento socioemocional
A iniciativa do Grupo Cornélio Brennand, em parceria com a Alicerce Educação, oferece uma trilha de aprendizagem no contraturno escolar
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O programa Evoluir, voltado principalmente para estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública, tem impactado cerca de 500 crianças e jovens em três municípios pernambucanos.
A iniciativa do Grupo Cornélio Brennand, em parceria com a Alicerce Educação, oferece uma trilha de aprendizagem no contraturno escolar, com encontros realizados três vezes por semana.
"O programa Evoluir foi criado para enfrentar desafios educacionais que impactam diretamente o desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública, especialmente as defasagens de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática", explica Paulina Sarubbi Cysneiros, diretora de Pessoas e Sustentabilidade do Grupo Cornélio Brennand, à coluna Enem e Educação.
"Além de fortalecer o desempenho acadêmico, o programa investe no desenvolvimento socioemocional dos estudantes, promovendo competências como autonomia, pensamento crítico, colaboração, responsabilidade e protagonismo", complementa.
Atuação
As atividades são realizadas em Goiana, Recife e Tacaimbó, com encontros de três horas de duração. De acordo com a faixa etária e o nível de aprendizagem, as crianças participam de aulas de Matemática, Língua Portuguesa e do módulo "Descoberta", voltado à ampliação do repertório cultural e ao fortalecimento do pensamento crítico e da autonomia.
A definição dos municípios considerou a presença do Grupo Cornélio Brennand nas comunidades onde mantém operações. Recife, Tacaimbó e Goiana concentram iniciativas da organização por meio da Iron House, Atiaia Renováveis e Vivix, respectivamente.
Segundo Paulina Sarubbi, o acompanhamento da evolução dos estudantes é realizado de forma contínua, com avaliação de aspectos como frequência, engajamento, participação e desenvolvimento das competências trabalhadas pelo programa.
"Também realizamos avaliações pedagógicas que permitem medir os avanços na aprendizagem e compreender o impacto do programa na trajetória de cada participante. Assim, conseguimos avaliar não apenas o fortalecimento acadêmico, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais fundamentais para o crescimento pessoal e a construção dos projetos de vida desses estudantes", afirma.
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Empregabilidade
No município de Goiana, os jovens atendidos também têm acesso a aulas de Empregabilidade, com foco na preparação para a inserção no mercado de trabalho. Os conteúdos abordam temas como autoconhecimento, planejamento de carreira, competências socioemocionais, comunicação, postura profissional e oportunidades de formação e trabalho.
"A partir desses aprendizados, seguimos estruturando novas possibilidades de atuação, por meio de parcerias estratégicas com empresas e instituições locais e da busca por formatos que ampliem o acesso dos jovens a oportunidades de desenvolvimento educacional, qualificação profissional e empregabilidade na região", destaca.