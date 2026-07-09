Teto de gesso cede e cai em biblioteca de escola estadual do Recife; caso é o segundo em dois dias

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Caso aconteceu na Etepam, no Espinheiro, um dia após parte de um telhado de outra escola desabar na Mustardinha e atingir alunos e professor

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Parte do forro de gesso da biblioteca da Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro do Espinheiro, cedeu e caiu próximo a alunos durante uma partida de xadrez, na tarde da última quarta-feira (8). Ninguém ficou ferido.

O incidente ocorre um dia após outro caso similar, na Mustardinha. Parte da estrutura de madeira do teto da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva cedeu e as telhas caíram sobre os estudantes. Um professor e 5 alunos precisaram de atendimento médico.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a parte interna da biblioteca da escola. A poucos metros de distância da mesa onde acontecia uma partida de xadrez, pedaços de gesso se acumulam no chão. O vídeo também mostra o buraco que ficou no teto.

Segundo teto que cai na mesma semana

Na terça-feira (7), 13 pessoas que participavam de uma atividade na área externa da Costa e Silva, na Zona Oeste do Recife, foram atingidas pelas telhas que caíram após a estrutura de madeira que as segurava ceder.

A aula acontecia do lado de fora da sala de aula devido às péssimas condições climáticas dentro delas. As janelas foram substituídas por estruturas fixas, numa adaptação para instalar aparelhos de ar condicionado. Entretanto, eles não foram instalados e o calor dentro das salas tornou-se insuportável.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe), a escola da Mustardinha já recebeu R$ 242 mil para o reforço da sua cobertura.

O que diz o Governo de Pernambuco

Por meio de nota enviada ao Jornal do Commercio, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informou que a área foi imediatamente isolada e o reparo do forro está sendo providenciado.

Pontuou, ainda, que as aulas não foram suspensas, uma vez que o incidente não causou "prejuízo ao funcionamento da escola". Ao longo desta quinta-feira (9), um engenheiro será enviado para avaliação da causa do ocorrido, bem como traçar ações de prevenção.

Acerca de ser o segundo caso em dias seguidos, a SEE afirma que "mantém um cronograma permanente de manutenção preventiva em toda a rede estadual de ensino, com inspeções periódicas realizadas por equipes técnicas de engenharia". Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco informa que tomou conhecimento da ocorrência registrada na biblioteca da Escola Técnica Estadual Agamenon Magalhães (ETEPAM), que consistiu no desprendimento de parte do forro de gesso do ambiente. Não houve registro de feridos.

Assim que a situação foi identificada, a área foi imediatamente interditada, garantindo a segurança da comunidade escolar. As providências necessárias para a realização dos reparos já foram adotadas. As aulas e as demais atividades da unidade de ensino seguem normalmente, sem prejuízo ao funcionamento da escola.

A causa do desprendimento do forro será apurada por meio de vistoria técnica, que será realizada nesta quinta-feira (09/07) por um engenheiro da Secretaria de Educação. A inspeção permitirá identificar a origem da ocorrência e definir, caso necessário, outras medidas preventivas e corretivas para assegurar a integridade da edificação.

A Secretaria ressalta que mantém um cronograma permanente de manutenção preventiva em toda a rede estadual de ensino, com inspeções periódicas realizadas por equipes técnicas de engenharia, responsáveis por avaliar as condições estruturais das unidades e indicar as intervenções necessárias para garantir a segurança da comunidade escolar.

A ETEPAM está passando por serviços de manutenção no telhado para solucionar pontos de infiltração identificados na unidade. As intervenções são executadas de forma planejada, sem comprometer o funcionamento da escola, e integram o cronograma de manutenção predial da Secretaria.

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