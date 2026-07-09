Olinda adere ao Programa Escola Nacional de Hip Hop e aguarda seleção de escolas
Lançado em março deste ano, o programa Escola Nacional de Hip Hop recebeu adesões de estados, municípios e do Distrito Federal até 30 de junho
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Secretaria de Educação de Olinda (Seduc) aderiu ao Programa Escola Nacional de Hip Hop (H2E), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que busca incorporar a cultura hip-hop como estratégia pedagógica nas redes públicas de ensino. Agora, o município aguarda a divulgação das unidades escolares que serão contempladas.
Lançado em março deste ano, o programa recebeu adesões de estados, municípios e do Distrito Federal até 30 de junho. Em Olinda, 18 escolas dos anos finais do ensino fundamental estão aptas a participar.
Instituído pela Portaria MEC nº 297, o H2E utiliza os quatro elementos da cultura hip-hop — DJ, MC, breaking e grafite — como ferramentas de ensino, com o objetivo de reduzir a evasão escolar, melhorar o desempenho acadêmico e fortalecer o vínculo entre estudantes e a escola.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
De acordo com o técnico de Planejamento e Captação de Recursos da Seduc, Francisco Oliveira, o governo federal destinará R$ 50 milhões ao programa no biênio 2026-2027.
"A partir da adesão do município, aguardamos a definição das escolas que serão beneficiadas. Todo o processo segue critérios técnicos estabelecidos pelo MEC, desde a habilitação das redes até a implementação das ações nas unidades selecionadas", explicou.
A participação foi formalizada por meio do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), plataforma utilizada por estados, municípios e Distrito Federal para adesão às políticas educacionais federais. Após a validação pelo MEC, a execução ocorrerá de forma descentralizada, com apoio técnico e financeiro da União.
Quatro eixos de atuação
O programa está estruturado em quatro frentes principais:
- formação continuada de professores e demais profissionais da educação para incorporar a cultura urbana às práticas pedagógicas;
- inovação curricular, aproximando os conteúdos escolares das realidades periféricas e fortalecendo a
- aplicação das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008;
- atuação de agentes estudantis e territoriais de Hip Hop para ampliar a integração entre escola, comunidade e coletivos culturais;
- repasse de recursos para aquisição de materiais, realização de oficinas, compra de equipamentos e desenvolvimento de projetos culturais.
A iniciativa também pretende estimular o protagonismo juvenil, enfrentar desigualdades educacionais, fortalecer a identidade e a representatividade dos estudantes e incentivar práticas que contribuam para a melhoria do ambiente escolar.
Entre os benefícios apontados pelo MEC estão o fortalecimento da autoestima dos alunos, a ampliação do repertório cultural, a integração de diferentes saberes ao currículo e o uso de atividades culturais como alternativas ao uso de celulares durante os intervalos.
Educação mais inclusiva
Para o secretário de Educação de Olinda, Odin Neves, a adesão reforça as políticas de equidade desenvolvidas pela rede municipal.
"É extremamente importante participar de programas como este, que promovem a inclusão e ampliam as oportunidades para estudantes negros, indígenas e de comunidades periféricas, fortalecendo uma educação mais democrática e representativa", afirmou.
As escolas selecionadas receberão recursos específicos para desenvolver projetos artísticos e culturais integrados ao currículo da educação básica.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Olinda