Estudantes e profissionais podem participar de 18 minicursos gratuitos no Recife; veja como se inscreve
A iniciativa de extensão envolve oficinas e minicursos gratuitos, abertos ao público e à comunidade acadêmica, pela manhã, à tarde e à noite
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O Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira, vai oferecer 18 minicursos gratuitos para estudantes e profissionais.
A Imersão Unit vai acontecer de 13 a 24 de julho, no campus da instituição de ensino, localizado ao lado do Geraldão. A iniciativa de extensão envolve oficinas e minicursos gratuitos, abertos ao público e à comunidade acadêmica, pela manhã, à tarde e à noite. As atividades serão conduzidas por mestres, doutores e especialistas convidados do mercado.
Ao todo, serão oito dias com formações em temas atuais, nas áreas de Direito, Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Tecnologia, Administração e Educação Física. As oficinas ocorrerão em laboratórios, clínicas e salas de aula, aproximando os participantes da realidade das profissões e das demandas do mercado.
Inscrições e programação completa no site: https://www.unit.br/imersao. As vagas são limitadas.
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Temas que serão abordados
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