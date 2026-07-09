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Estudantes e profissionais podem participar de 18 minicursos gratuitos no Recife; veja como se inscreve

A iniciativa de extensão envolve oficinas e minicursos gratuitos, abertos ao público e à comunidade acadêmica, pela manhã, à tarde e à noite

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 15:38
Agora, Educação Física e Terapia Ocupacional completam a grade de Cursos de Graduação Presencial disponibilizados pela instituição
Agora, Educação Física e Terapia Ocupacional completam a grade de Cursos de Graduação Presencial disponibilizados pela instituição - Divulgação Unit

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O Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira, vai oferecer 18 minicursos gratuitos para estudantes e profissionais.

A Imersão Unit vai acontecer de 13 a 24 de julho, no campus da instituição de ensino, localizado ao lado do Geraldão. A iniciativa de extensão envolve oficinas e minicursos gratuitos, abertos ao público e à comunidade acadêmica, pela manhã, à tarde e à noite. As atividades serão conduzidas por mestres, doutores e especialistas convidados do mercado.

Ao todo, serão oito dias com formações em temas atuais, nas áreas de Direito, Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Tecnologia, Administração e Educação Física. As oficinas ocorrerão em laboratórios, clínicas e salas de aula, aproximando os participantes da realidade das profissões e das demandas do mercado.

Inscrições e programação completa no site: https://www.unit.br/imersao. As vagas são limitadas.

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Temas que serão abordados

Entre os temas abordados estão: Como a IA analisa dados e comportamentos para gestores tomarem melhores decisões, Oratória de alto impacto para vencer o medo de falar e liderar no mundo dos negócios, como analisar riscos e evitar prejuízos para decisões financeiras estratégicas, quando investir, cortar custos ou pegar crédito, IA – Introdução ao Reinforcement Learning, fotografia em Odontologia, reaproveitamento de alimentos: cascas, talos e sementes, como a Fisioterapia recupera movimento, autonomia e qualidade de Vida, como interpretar exames laboratoriais na prática clínica e quando o Estado deve indenizar?

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