Estudantes e profissionais podem participar de 18 minicursos gratuitos no Recife; veja como se inscreve

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa de extensão envolve oficinas e minicursos gratuitos, abertos ao público e à comunidade acadêmica, pela manhã, à tarde e à noite

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O Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira, vai oferecer 18 minicursos gratuitos para estudantes e profissionais.

A Imersão Unit vai acontecer de 13 a 24 de julho, no campus da instituição de ensino, localizado ao lado do Geraldão. A iniciativa de extensão envolve oficinas e minicursos gratuitos, abertos ao público e à comunidade acadêmica, pela manhã, à tarde e à noite. As atividades serão conduzidas por mestres, doutores e especialistas convidados do mercado.

Ao todo, serão oito dias com formações em temas atuais, nas áreas de Direito, Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Tecnologia, Administração e Educação Física. As oficinas ocorrerão em laboratórios, clínicas e salas de aula, aproximando os participantes da realidade das profissões e das demandas do mercado.

Inscrições e programação completa no site: https://www.unit.br/imersao. As vagas são limitadas.

Temas que serão abordados

Entre os temas abordados estão: Como a IA analisa dados e comportamentos para gestores tomarem melhores decisões, Oratória de alto impacto para vencer o medo de falar e liderar no mundo dos negócios, como analisar riscos e evitar prejuízos para decisões financeiras estratégicas, quando investir, cortar custos ou pegar crédito, IA – Introdução ao Reinforcement Learning, fotografia em Odontologia, reaproveitamento de alimentos: cascas, talos e sementes, como a Fisioterapia recupera movimento, autonomia e qualidade de Vida, como interpretar exames laboratoriais na prática clínica e quando o Estado deve indenizar?