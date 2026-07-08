Projeto Comunidades Digitais amplia atuação e beneficia 1,6 mil estudantes em Vitória de Santo Antão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa faz parte da American Tower e o ProFuturo, programa global de educação da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação "la Caixa"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Cerca de 1.660 estudantes e 30 professores de cinco escolas da rede municipal de Vitória de Santo Antão, serão beneficiados pela expansão do projeto Comunidades Digitais no Brasil.

A iniciativa faz parte da American Tower e o ProFuturo, programa global de educação da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação “la Caixa”, que por meio or meio de uma parceria com a secretaria municipal de educação forneceu kits tecnológicos, compostos por um notebook, um roteador, 30 tablets e 30 headphones.

“Nosso foco é apoiar educadores e estudantes com soluções que integrem tecnologia e metodologias inovadoras, especialmente no ensino da matemática. Junto ao ProFuturo, atuamos para fortalecer a aprendizagem e contribuir para a redução das desigualdades educacionais no país”, destaca Lia Glaz, diretora presidente da Fundação Telefônica Vivo.

O programa tem como foco o uso da plataforma Matemática ProFuturo, voltada a estudantes do ensino fundamental, com o objetivo de melhorar o desempenho acadêmico e desenvolver competências digitais.

O primeiro Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS) aplicado no Brasil, com resultados divulgados em 2024, revelou que o desempenho dos estudantes brasileiros em Matemática ficou abaixo da média internacional tanto no 4º quanto no 8º ano do Ensino Fundamental.

O levantamento mostrou que 51% dos alunos do 4º ano e 62% do 8º ano não atingiram sequer o nível básico de proficiência, demonstrando dificuldades em habilidades matemáticas fundamentais, como operações básicas, resolução de problemas e interpretação de gráficos e dados.

Implementação no Nordeste

Segundo a Telefônica Vivo, a implementação em Vitória de Santo Antão representa um marco na expansão do projeto no país. Desde 2019, o ProFuturo já atua em Pernambuco e, desde 2023 com foco em matemática, onde impacta 50 escolas e 3.500 estudantes.

No Nordeste, escolas de Sergipe também receberam kits, com participação ativa das redes estadual e municipais. No total, os kits beneficiam 3.000 estudantes e 150 professores estão na região.

Entre os principais avanços observados estão o maior engajamento dos professores no uso de recursos digitais, o apoio de estudantes monitores na utilização dos equipamentos, o uso de dados da plataforma para personalização do ensino e o fortalecimento da cultura digital na escola.



A iniciativa também inclui formação presencial e online para educadores, com temas como competências digitais, uso pedagógico de tecnologia e inteligência artificial aplicada à educação.

Parceria global em expansão

Além da entrega dos equipamentos, são estruturadas ações para garantir o uso efetivo da tecnologia em sala de aula, incluindo suporte técnico, mentoria pedagógica e monitoramento contínuo dos resultados.

“Nosso objetivo é apoiar iniciativas que ampliem o acesso à tecnologia e contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Ao viabilizar essa infraestrutura, buscamos criar condições para que projetos educacionais como o ProFuturo alcancem seu máximo impacto”, afirma Emerson Hugues, VP e Diretor Geral da American Tower no Brasil.