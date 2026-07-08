Programa oferece mais de 170 bolsas integrais para qualificação profissional em Pernambuco
O programa é voltado a pessoas que desejam investir na qualificação profissional, mas enfrentam dificuldades financeiras para custear os estudos
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Estão abertas até o dia 24 de julho as inscrições para mais uma edição do Grau Social, programa de responsabilidade social do Grau Educacional que oferece mais de 1.200 bolsas de estudo integrais em cursos técnicos e profissionalizantes em todo o país.
Em Pernambuco, serão disponibilizadas mais de 170 bolsas, distribuídas entre as unidades da instituição em diferentes regiões do estado. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.grausocial.com.br, onde também está disponível o edital com as regras do processo seletivo.
Segundo a instituição, o programa é voltado a pessoas que desejam investir na qualificação profissional, mas enfrentam dificuldades financeiras para custear os estudos.
Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino médio — ou equivalente por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou supletivo — em escola pública, ter pelo menos 18 anos, estar desempregado e possuir disponibilidade para frequentar as aulas presenciais e participar das atividades práticas previstas na formação, como visitas técnicas a empresas parceiras.
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Em Pernambuco, o Grau Educacional mantém 18 unidades, localizadas nos bairros da Boa Vista, Casa Amarela, Imbiribeira, Piedade e Prazeres, no Recife, além dos municípios de Camaragibe, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Carpina, Limoeiro, Goiana, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Os cursos disponíveis variam de acordo com a unidade escolhida e podem ser consultados durante o processo de inscrição.
Cursos e datas
As bolsas abrangem cursos técnicos e profissionalizantes nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão, beleza, gastronomia e informática. Os estudantes terão acesso à infraestrutura das unidades da instituição, incluindo laboratórios destinados às atividades práticas.
"O Grau Social representa um dos principais compromissos do Grau Educacional com a democratização do acesso à educação. Acreditamos que a qualificação profissional tem o poder de mudar trajetórias, gerar oportunidades e transformar vidas. Nosso objetivo é oferecer ensino de qualidade para pessoas que possuem talento e vontade de crescer, mas que muitas vezes encontram barreiras financeiras para realizar esse sonho", afirma Ruy Porto Carreiro, diretor do Grau Educacional.
Após o período de inscrições, os candidatos deverão acessar o site oficial do Grau Social e informar o CPF e a data de nascimento para consultar o andamento da seleção. As consultas estarão disponíveis nos dias 3 e 9 de agosto de 2026.
O resultado final será divulgado em 9 de setembro de 2026. As aulas terão início entre setembro e outubro, conforme o calendário de cada unidade.