Programa oferece mais de 170 bolsas integrais para qualificação profissional em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O programa é voltado a pessoas que desejam investir na qualificação profissional, mas enfrentam dificuldades financeiras para custear os estudos

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Estão abertas até o dia 24 de julho as inscrições para mais uma edição do Grau Social, programa de responsabilidade social do Grau Educacional que oferece mais de 1.200 bolsas de estudo integrais em cursos técnicos e profissionalizantes em todo o país.

Em Pernambuco, serão disponibilizadas mais de 170 bolsas, distribuídas entre as unidades da instituição em diferentes regiões do estado. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.grausocial.com.br, onde também está disponível o edital com as regras do processo seletivo.

Segundo a instituição, o programa é voltado a pessoas que desejam investir na qualificação profissional, mas enfrentam dificuldades financeiras para custear os estudos.

Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino médio — ou equivalente por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou supletivo — em escola pública, ter pelo menos 18 anos, estar desempregado e possuir disponibilidade para frequentar as aulas presenciais e participar das atividades práticas previstas na formação, como visitas técnicas a empresas parceiras.

Em Pernambuco, o Grau Educacional mantém 18 unidades, localizadas nos bairros da Boa Vista, Casa Amarela, Imbiribeira, Piedade e Prazeres, no Recife, além dos municípios de Camaragibe, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Carpina, Limoeiro, Goiana, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Os cursos disponíveis variam de acordo com a unidade escolhida e podem ser consultados durante o processo de inscrição.

Cursos e datas

As bolsas abrangem cursos técnicos e profissionalizantes nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão, beleza, gastronomia e informática. Os estudantes terão acesso à infraestrutura das unidades da instituição, incluindo laboratórios destinados às atividades práticas.

"O Grau Social representa um dos principais compromissos do Grau Educacional com a democratização do acesso à educação. Acreditamos que a qualificação profissional tem o poder de mudar trajetórias, gerar oportunidades e transformar vidas. Nosso objetivo é oferecer ensino de qualidade para pessoas que possuem talento e vontade de crescer, mas que muitas vezes encontram barreiras financeiras para realizar esse sonho", afirma Ruy Porto Carreiro, diretor do Grau Educacional.

Após o período de inscrições, os candidatos deverão acessar o site oficial do Grau Social e informar o CPF e a data de nascimento para consultar o andamento da seleção. As consultas estarão disponíveis nos dias 3 e 9 de agosto de 2026.

O resultado final será divulgado em 9 de setembro de 2026. As aulas terão início entre setembro e outubro, conforme o calendário de cada unidade.