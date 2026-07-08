Parte de teto de escola desaba e deixa professor e estudantes feridos no Recife

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Incidente foi na Escola Estadual Presidente Arthur da Costa Silva, na Mustardinha, na tarde da última terça-feira (7); telhas atingiram as vítimas

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Parte do telhado da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife, desabou na tarde da última terça-feira (7). Cinco alunos e um professor que foram atingidos precisaram de socorro médico.

Teto caiu nos estudantes

Em vídeo que circula nas redes sociais, três jovens que estudam na Costa e Silva contam que participavam de uma atividade com o professor de geografia na parte externa da sala de aula. A situação tem sido comum na escola, uma vez que a falta de refrigeração impossibilita as aulas dentro das salas.

De acordo com eles, a turma estava sentada em cadeiras quando parte da sustentação de madeira cedeu e as telhas caíram sobre o grupo. Do total de 13 atingidos, cinco alunos e o professor precisaram receber socorro médico, incluindo uma jovem que precisou levar pontos.

Estrutura precária

Os estudantes também relatam que a situação não é de hoje e que a precariedade da infraestrutura também se manifesta de outras formas. "Quando chove, mina água do teto e pinga no meio da sala. E tem muito fio solto, se a água escorre por eles pode até gerar uma corrente elétrica e pegar os alunos", diz no vídeo.

Em nota pública, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) repudia o descaso com a unidade escolar, bem como com o sistema educacional no estado.

A classe conta que a escola "foi objeto de reformas que somam repasses financeiros no valor de R$ 2,5 milhões, incluindo especificamente R$ 242 mil aplicados na segurança de sua cobertura e engrenagens metálicas", mas que nada foi feito.

O que diz o Governo de Pernambuco

O Jornal do Commercio procurou a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE). Por meio de nota, foi informado que a gestão escolar acolheu as vítimas e realizou os primeiros socorros antes de serem encaminhadas à UPA dos Torrões.



A área do desabamento foi isolada e as aulas foram suspensas na manhã desta quarta-feira (8), "com o objetivo de garantir o bem-estar emocional de alunos, professores e colaboradores". Responsáveis pelos estudantes e representações estudantis foram recebidos para "acolher e esclarecer questões sobre o funcionamento da escola".

Acerca das condições de funcionamento, a SEE informa que a escola já recebeu a troca de parte da cobertura, pintura e adequação das salas para climatização, embora os aparelhos de condicionamento de ar ainda não tenham sido instalados. Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informa que, após o ocorrido, a equipe gestora da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Presidente Arthur da Costa e Silva prestou atendimento imediato aos envolvidos.

Um professor e cinco estudantes foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, onde foram atendidos e liberados.

A área onde aconteceu o incidente teve o isolamento e a sinalização reforçados para que as obras sejam retomadas com segurança para a comunidade escolar.

Para a prestação de primeiros socorros, algodão e esparadrapo foram prontamente utilizados nas pessoas feridas até que elas pudessem receber atendimento especializado pelos serviços de emergência.

A unidade escolar foi vistoriada pela equipe técnica da Unidade Técnica de Manutenção da Rede (UTMR). Atualmente, estão em fase de conclusão as intervenções na quadra poliesportiva. A unidade também já foi contemplada com intervenções, como a substituição de parte da cobertura, serviços de pintura e adequações em salas de aula para climatização.

As demais melhorias necessárias, incluindo a conclusão da recuperação da cobertura, adequação das salas para instalação de aparelhos de ar-condicionado, recuperação dos banheiros e outros serviços de manutenção, já integram o planejamento da Secretaria e serão executadas conforme o cronograma de atendimento das demandas.

A pasta informa ainda que a gestão da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Presidente Arthur da Costa e Silva decidiu por suspender as aulas na manhã desta quarta-feira (08), com o objetivo de garantir o bem-estar emocional de alunos, professores e colaboradores.

A gestão também optou por receber os responsáveis pelos estudantes, monitores e o grêmio estudantil para acolher e esclarecer questões sobre o funcionamento da escola.

Quanto à alimentação escolar, uma equipe de profissionais da Secretaria de Educação visitou a escola ainda nesta quarta-feira para averiguar o armazenamento dos alimentos, instruir a equipe de cozinha e dialogar com estudantes e responsáveis.

Parte do estoque da escola será recolhido pelo fornecedor. A SEE reafirma ainda que o estoque é reposto mensalmente, não existindo, em nenhuma hipótese, alimentos fora da validade.

Capacitações semestrais também são realizadas semestralmente para que os agentes de alimentação estejam aptos para o preparo e identificação dos alimentos próprios para consumo.

A Secretaria de Educação de Pernambuco reafirma seu compromisso com a segurança e bem-estar de toda a comunidade escolar e segue aberta ao diálogo sobre o tema.

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