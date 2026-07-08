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Enem e Educação | Notícia

Estudantes da rede estadual de Pernambuco representam o Brasil em Mundial de Bandas Marciais

O grupo é formado por 61 estudantes da rede estadual e garantiu a classificação após conquistar títulos no Campeonato Sul-Americano de Bandas

Por JC Publicado em 08/07/2026 às 11:32 | Atualizado em 08/07/2026 às 11:37
Apresentação da Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal
Apresentação da Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal - WAMSB

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A Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal, da Zona Norte do Recife, embarcou, nessa terça-feira (7), para o México, onde representará o Brasil no Campeonato Mundial de Bandas Marciais da World Association of Marching Show Bands (WAMSB).

O grupo é formado por 61 estudantes da Rede Estadual de Pernambuco e garantiu a classificação após conquistar títulos no Campeonato Sul-Americano de Bandas, em São Paulo. Todas as passagens da delegação foram custeadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (SEE-PE).

O Campeonato Mundial da WAMSB reúne, anualmente, bandas marciais de diversos países, que competem em categorias divididas por faixa etária e estilo de apresentação. As performances são avaliadas por um corpo de jurados internacionais, seguindo o sistema de julgamento "One World".

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Categorias em disputa

Na competição, a Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal disputará as categorias Stop and Play, Color Guard Indoor, Batalha de Percussão e Banda de Concerto. Além da participação no Mundial do México, a banda também conquistou a classificação para o Campeonato Mundial da Irlanda, que será realizado em 2027, reforçando o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelos estudantes e pela equipe da banda.

Segundo o regente da banda, Ricardo Teodoro, a participação no Mundial representa muito mais do que uma competição.

"É uma oportunidade única de intercâmbio de conhecimentos e de culturas para os estudantes da rede estadual. Também estamos preparando uma surpresa especial, que é um medley intitulado “Pernambuco Imortal”, com músicas que representam a identidade do estado, como Leão do Norte, de Lenine, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e, para encerrar, o tradicional frevo pernambucano. Queremos mostrar ao mundo a riqueza e a força da cultura pernambucana", destacou.

*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE

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