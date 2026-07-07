Escolas particulares do Norte e Nordeste podem inscrever projetos para a Jornada Bett Nordeste 2026
A proposta é identificar, reconhecer e dar visibilidade a iniciativas que estejam gerando impacto real nas comunidades escolares
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Experiências e práticas educacionais desenvolvidas por escolas particulares das regiões Norte e Nordestes podem ser selecionadas para integrarm a programação oficial da Jornada Bett Nordeste 2026.
As inscrições para o Escolas em Ação seguem até a próxima sexta-feira (10) e podem ser feitas no sitehttps://brasil.bettshow.com/escolas-em-acao.
Segundo a organização, a proposta é identificar, reconhecer e dar visibilidade a iniciativas que estejam gerando impacto real nas comunidades escolares, promovendo a troca de experiências entre gestores, mantenedores, coordenadores e educadores de toda a região.
“O Nordeste reúne experiências educacionais extremamente criativas e transformadoras. Mais do que apresentar experiências, a proposta é conectar escolas, compartilhar aprendizados e inspirar novas possibilidades para a educação na região”, afirma Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil.
Temas abordados
As experiências podem abordar temas como aprendizagem, metodologias inovadoras, tecnologia, inteligência artificial, inclusão, cultura escolar, liderança, relações humanas, bem-estar, protagonismo estudantil e outros temas alinhados aos desafios contemporâneos da educação.
As iniciativas selecionadas serão apresentadas nos dias 19 e 20 de agosto, durante a Jornada Bett Nordeste, no Recife Expo Center. As apresentações acontecerão em sessões especiais da programação oficial do evento, reunindo até três instituições por encontro para compartilhar iniciativas alinhadas aos quatro eixos temáticos do evento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Eixos temáticos
O eixo Ação Pedagógica reunirá experiências relacionadas à aprendizagem, metodologias, currículo, avaliação, projetos e protagonismo estudantil. Já o eixo Ação Coletiva destacará iniciativas ligadas à cultura escolar, liderança, convivência, participação das famílias e fortalecimento das relações dentro da comunidade educativa.
No eixo Ação Digital, o foco estará em tecnologia, inteligência artificial, cultura e cidadania digital, além de práticas voltadas à inovação educacional. Já o eixo Ação Inclusiva contemplará projetos relacionados à inclusão, acessibilidade, diversidade, pertencimento, acolhimento e bem-estar.
As escolas selecionadas também contarão com divulgação de seus projetos na agenda oficial do evento, credencial de palestrante e duas cortesias adicionais para participação na programação. A divulgação das experiências selecionadas acontecerá no dia 24 de julho.
Com o tema “Inteligências em Ação: Experiências que Transformam a Educação”, a Jornada Bett Nordeste 2026 reunirá gestores, mantenedores, coordenadores, professores e especialistas para discutir tendências, desafios e oportunidades para o setor educacional. O evento, realizado em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE-PE) também contará com uma área de exposição com mais de 50 marcas apresentando produtos, serviços, soluções e tecnologias voltadas à educação, promovendo networking e geração de negócios.
A visitação na Jornada Bett Nordeste é gratuita mediante inscrição prévia.