Escolas particulares do Norte e Nordeste podem inscrever projetos para a Jornada Bett Nordeste 2026

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A proposta é identificar, reconhecer e dar visibilidade a iniciativas que estejam gerando impacto real nas comunidades escolares

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Experiências e práticas educacionais desenvolvidas por escolas particulares das regiões Norte e Nordestes podem ser selecionadas para integrarm a programação oficial da Jornada Bett Nordeste 2026.

As inscrições para o Escolas em Ação seguem até a próxima sexta-feira (10) e podem ser feitas no sitehttps://brasil.bettshow.com/escolas-em-acao.

Segundo a organização, a proposta é identificar, reconhecer e dar visibilidade a iniciativas que estejam gerando impacto real nas comunidades escolares, promovendo a troca de experiências entre gestores, mantenedores, coordenadores e educadores de toda a região.

“O Nordeste reúne experiências educacionais extremamente criativas e transformadoras. Mais do que apresentar experiências, a proposta é conectar escolas, compartilhar aprendizados e inspirar novas possibilidades para a educação na região”, afirma Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil.

Temas abordados

As experiências podem abordar temas como aprendizagem, metodologias inovadoras, tecnologia, inteligência artificial, inclusão, cultura escolar, liderança, relações humanas, bem-estar, protagonismo estudantil e outros temas alinhados aos desafios contemporâneos da educação.

As iniciativas selecionadas serão apresentadas nos dias 19 e 20 de agosto, durante a Jornada Bett Nordeste, no Recife Expo Center. As apresentações acontecerão em sessões especiais da programação oficial do evento, reunindo até três instituições por encontro para compartilhar iniciativas alinhadas aos quatro eixos temáticos do evento.

Eixos temáticos

O eixo Ação Pedagógica reunirá experiências relacionadas à aprendizagem, metodologias, currículo, avaliação, projetos e protagonismo estudantil. Já o eixo Ação Coletiva destacará iniciativas ligadas à cultura escolar, liderança, convivência, participação das famílias e fortalecimento das relações dentro da comunidade educativa.

No eixo Ação Digital, o foco estará em tecnologia, inteligência artificial, cultura e cidadania digital, além de práticas voltadas à inovação educacional. Já o eixo Ação Inclusiva contemplará projetos relacionados à inclusão, acessibilidade, diversidade, pertencimento, acolhimento e bem-estar.



As escolas selecionadas também contarão com divulgação de seus projetos na agenda oficial do evento, credencial de palestrante e duas cortesias adicionais para participação na programação. A divulgação das experiências selecionadas acontecerá no dia 24 de julho.

Com o tema “Inteligências em Ação: Experiências que Transformam a Educação”, a Jornada Bett Nordeste 2026 reunirá gestores, mantenedores, coordenadores, professores e especialistas para discutir tendências, desafios e oportunidades para o setor educacional. O evento, realizado em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE-PE) também contará com uma área de exposição com mais de 50 marcas apresentando produtos, serviços, soluções e tecnologias voltadas à educação, promovendo networking e geração de negócios.

A visitação na Jornada Bett Nordeste é gratuita mediante inscrição prévia.