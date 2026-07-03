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UFPE lança concurso público com 41 vagas para professores do magistério superior

As inscrições acontecem entre 18 de julho e 16 de agosto, com salários que variam de R$ 3.518,48 a R$ 13.753,96, conforme o regime de trabalho

Por Anaís Coelho Publicado em 03/07/2026 às 15:34
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco - Reprodução/UFPE

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está ofertando 41 vagas para professor do magistério superior nas unidades da UFPE localizadas nos campi do Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. As inscrições têm início no dia 18 de julho e seguem até 16 de agosto, pela plataforma SigRH (Menu Concursos). 

As vagas divulgadas pelo edital incluem uma reserva de 25% para as pessoas que concorrerem a cotas para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Além da reserva de 5% para pessoas com deficiência (PcD).

O concurso público é formado por quatro etapas, sendo elas a prova escrita, prova didática e defesa de memorial, de caráter eliminatório; e a prova de títulos, de caráter classificatório. O Edital nº 08/2026 completo está disponível na página da UFPE. 

Com validade de dois anos, a jornada de trabalho será de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais no regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.518,48 a R$ 13.753,96, respectivamente.

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