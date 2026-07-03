UFPE lança concurso público com 41 vagas para professores do magistério superior

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As inscrições acontecem entre 18 de julho e 16 de agosto, com salários que variam de R$ 3.518,48 a R$ 13.753,96, conforme o regime de trabalho

Clique aqui e escute a matéria

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está ofertando 41 vagas para professor do magistério superior nas unidades da UFPE localizadas nos campi do Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. As inscrições têm início no dia 18 de julho e seguem até 16 de agosto, pela plataforma SigRH (Menu Concursos).

As vagas divulgadas pelo edital incluem uma reserva de 25% para as pessoas que concorrerem a cotas para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Além da reserva de 5% para pessoas com deficiência (PcD).

O concurso público é formado por quatro etapas, sendo elas a prova escrita, prova didática e defesa de memorial, de caráter eliminatório; e a prova de títulos, de caráter classificatório. O Edital nº 08/2026 completo está disponível na página da UFPE.

Com validade de dois anos, a jornada de trabalho será de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais no regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.518,48 a R$ 13.753,96, respectivamente.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC