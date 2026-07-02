Cartilhas educativas lançadas pelo SESI e SENAI alertam estudantes e trabalhadores sobre impactos das apostas on-line

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São abordados conceitos de educação financeira, incentivando os jovens a valorizarem o próprio tempo e a planejarem o futuro com responsabilidade

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O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) estão disponibilizando duas cartilhas educativas gratuitas sobre os riscos das apostas on-line, conhecidas como Bets, para estudantes e trabalhadores da indústria.

Com foco na prevenção e na promoção da saúde financeira e emocional, os materiais foram desenvolvidos em linguagem acessível e reúnem orientações sobre o funcionamento das apostas digitais, além de alertas para seus efeitos na saúde mental, na vida financeira, nas relações familiares e no desempenho escolar e profissional.

Na "Cartilha Educativa: Os Perigos das Bets- Edição Escola", são abordados conceitos de educação financeira, incentivando os jovens a valorizarem o próprio tempo e a planejarem o futuro com responsabilidade. A publicação também chama atenção para a importância de reconhecer sinais de ansiedade e isolamento, destacando que o apoio de familiares e professores é fundamental para enfrentar e superar dificuldades.

“As Bets causam impactos relevantes na educação, na saúde e no trabalho. Entre os problemas identificados estão a falta de concentração dos alunos, a exposição precoce às apostas, consequências financeiras, como o endividamento, além de aspectos emocionais e perda de produtividade no trabalho”, pontua o diretor-superintendente do SESI, Paulo Mól.

Alguns pontos abordados na Cartilha Educativa

Entre os temas abordados pela cartilha estão as diferenças entre jogos e apostas, destacando que os jogos envolvem habilidade, estratégia e treinamento, enquanto as apostas dependem da sorte e de sistemas programados, com a expectativa de obter retorno financeiro.

O material também alerta que as apostas não devem ser encaradas como uma brincadeira, já que as perdas e as tentativas de recuperar o dinheiro investido podem gerar ansiedade, frustração e prejuízos ao sono, ao humor e à capacidade de concentração.

A publicação reforça ainda que ganhar dinheiro exige tempo, dedicação e trabalho, enquanto gastá-lo é um processo rápido. Por isso, incentiva práticas de educação financeira, como o planejamento e a formação de reservas para a realização de objetivos concretos, a exemplo de viagens e estudos.

Outro ponto abordado é o chamado ciclo da frustração, em que a sensação de estar próximo de ganhar pode levar à repetição de comportamentos de risco, reduzindo o interesse por outras atividades e favorecendo o isolamento. A cartilha também enfatiza a importância da rede de apoio, orientando crianças e adolescentes a conversarem com familiares, professores e pessoas de confiança diante de dificuldades, além de ressaltar o papel da escola e da família na prevenção e no acolhimento.

Versão "Indústria"

Já a "Cartilha Educativa: Os Perigos das Bets- Edição Indústria" trata dos reflexos das apostas no ambiente de trabalho, como dificuldades financeiras, queda de concentração, riscos à segurança e impactos na qualidade de vida dos trabalhadores.

"Quando o trabalhador enfrenta dificuldades financeiras ou emocionais decorrentes das apostas, os reflexos podem chegar ao ambiente de trabalho, comprometendo a atenção, a segurança e a produtividade. Por isso, investir em informação e prevenção é uma forma de cuidar das pessoas e fortalecer a competitividade da indústria", reforça o diretor geral do SENAI, Leone Andrade.

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