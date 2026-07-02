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Alunos do IFPE fazem vaquinha para representar Pernambuco em simulação da ONU

Única escola pública do estado selecionada para a YaleMUN Brasil, delegação do Campus Recife busca arrecadar R$ 30 mil para custear viagem a Brasília

Por JC Publicado em 02/07/2026 às 12:16 | Atualizado em 02/07/2026 às 12:58
Estudantes do IFPE criam vakinha virtual para participar de simulação da ONU em Brasília
Estudantes do IFPE criam vakinha virtual para participar de simulação da ONU em Brasília - Divulgação

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Um grupo de estudantes do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Recife, lançou uma campanha de arrecadação virtual para viabilizar a participação na YaleMUN Brasil, uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) promovida por estudantes da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

A delegação é a única de uma escola pública de Pernambuco selecionada para o evento, que será realizado entre os dias 14 e 16 de agosto, em Brasília.

Meta é arrecadar R$ 30 mil 

A campanha tem como objetivo arrecadar R$ 30 mil, valor que será destinado ao pagamento de passagens aéreas, hospedagem e alimentação da delegação durante a viagem. Segundo o grupo, a verba institucional disponível não é suficiente para cobrir todas as despesas. Para ajudar, basta acessar a vakinha online.

A iniciativa é do Clube de Relações Internacionais Sérgio Vieira de Mello (CRI-SVM), coordenado pelo professor Erick Viana e vinculado à Diretoria de Relações Internacionais do Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV).

Durante a conferência, Beatriz Eloi, Victoria Fontes, Agatha Dutra, Abner Adriel, Letícia Silva e Leticia Serino representarão diferentes países em debates sobre temas internacionais.

Parte da delegação participará da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA), discutindo mineração responsável e extração de petróleo na Amazônia. Os demais estudantes integrarão o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), com foco no desenvolvimento de economias dependentes de commodities.

Divulgação
Estudantes do IFPE criam vakinha virtual para participar de simulação da ONU em Brasília - Divulgação

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Participação vai além da experiência acadêmica

Criado em 2019 e oficializado em 2021, o Clube de Relações Internacionais Sérgio Vieira de Mello busca aproximar estudantes da rede pública de temas como diplomacia, geopolítica, liderança e negociação internacional.

O projeto já levou integrantes para simulações em Boston, nos Estados Unidos, e conquistou premiações em uma edição da simulação de Harvard.

"Estar nesse espaço significa levar a voz e a perspectiva de estudantes do Nordeste para um evento internacional. O impacto social é real porque nos capacita como lideranças prontas para propor soluções que afetam diretamente a vida das pessoas", pontua a estudante Agatha Dutra.

A ex-integrante do projeto Julia Lima, hoje estudante de Economia, também destaca a importância da iniciativa. "Hoje, trabalhando no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em Washington, vejo o quanto a imersão cultural e linguística da simulação da ONU me preparou para o mercado internacional".

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