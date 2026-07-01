Pernambuco abre inscrições para o Exame Supletivo Anual 2026; veja como participar
O Exame Supletivo também atende pessoas que estudaram na escola, durante algum tempo, mas não conseguiram concluir o Ensino Fundamental ou Médio
Clique aqui e escute a matéria
O Exame Supletivo Anual 2026, para aqueles que desejam retomar os estudos ou obter a certificação de conclusão do ensino básico, está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (1º).
Conforme o edital lançado pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), os interessados devem se inscrever através do link https://supletivo.educacao.pe.gov.br/supletivo/ até o dia 31 de julho.
"O Exame Supletivo é uma política pública de certificação para pessoas que desenvolveram as competências, habilidades e saberes em diferentes espaços formativos. É também destinado às pessoas que frequentaram o espaço escolar durante algum tempo, mas não conseguiram concluir os estudos em nível fundamental e médio. É amparado legalmente através da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seus artigos 37 e 38", explica a pasta.
Quem pode participar
Podem participar pessoas que tenham, na data de realização da prova, 15 anos completos e não tenham concluído o Ensino Fundamental, ou 18 anos completos e não tenham concluído o Ensino Médio.
As inscrições são realizadas no site da SEE, através da aba “Supletivo Anual”, uma vez por ano em período especificado em edital.
Importante destacar que, no ato da inscrição, o participante deve escolher a etapa de ensino e os componentes curriculares desejados. Não é permitido selecionar componentes curriculares de etapas de ensino diferentes que sejam oferecidos no mesmo turno e horário.
Por exemplo, quem se inscrever em Língua Portuguesa, História, Geografia e Arte do Ensino Fundamental, no turno da manhã, não poderá escolher disciplinas do Ensino Médio oferecidas no mesmo horário, como Física ou Filosofia.
Aprovação e locais de prova
A aprovação em apenas uma disciplina não garante a emissão do certificado de conclusão da etapa de ensino. Para obter o certificado, é necessário ser aprovado em todas as disciplinas exigidas: 11 no Ensino Médio ou 7 no Ensino Fundamental.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Participantes que fizeram o Exame Supletivo da SEE em anos anteriores e não foram aprovados em todas as disciplinas podem se inscrever somente nos componentes curriculares em que ainda não obtiveram aprovação.
Mais informações podem ser adquiridas por meio dos canais de atendimento disponíveis como e-mail certifica@adm.educacao.pe.gov.br ou pelos números de telefones (81) 3183-8375 / (81) 3183-8382 / (81) 3183-8392.
Os participantes poderão escolher um dos seguintes municípios para a realização das provas:
- Abreu e Lima
- Afogados da Ingazeira
- Araripina
- Arcoverde
- Barreiros
- Camaragibe
- Caruaru
- Cabo de Santo Agostinho
- Floresta
- Garanhuns
- Jaboatão dos Guararapes (Centro)
- Jaboatão dos Guararapes (Prazeres)
- Limoeiro
- Nazaré da Mata
- Olinda
- Paulista
- Palmares
- Petrolina
- Recife (Zona Centro/Norte)
- Recife (Zona Sul)
- Salgueiro
- Vitória de Santo Antão
Confira o conograma completo
- Divulgação do edital: 18/06/2026
- Inscrição de participantes: 01/07 a 31/07/2026
- Correção de dados da inscrição dos participantes: 01/07 a 31/07/2026
- Cartão de inscrição: A partir do dia 10/11/2026
- Realização da prova objetiva para o público em geral: 29/11/2026
- Realização da prova objetiva para os apenados (pessoas privadas de liberdade): 30/11/2026
- Divulgação do gabarito e dos cadernos de questões: 08/12/2026
- Recebimento de recursos do gabarito: 09 e 10/12/2026
- Novos gabaritos pós-recursos: 07/01/2027
- Resultado final: 17/02/2027