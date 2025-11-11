fechar
Enem e Educação | Notícia

Mudanças no "Estatuto do Aprendiz" podem cortar 23 mil vagas em Pernambuco, alerta Fórum

Fórum Pernambucano da Aprendizagem alerta que destaques ao PL 6461/2019 podem extinguir 23.497 vagas no estado; ato público ocorre na quinta (13)

Por JC Publicado em 11/11/2025 às 22:53
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados - Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

O Fórum Pernambucano da Aprendizagem Profissional (FORAP) alertou, nesta terça-feira (11), para o risco da aprovação de "destaques" (propostas de alteração) ao Projeto de Lei 6461/2019, conhecido como Estatuto do Aprendiz, na Câmara dos Deputados.

Segundo a entidade, se as mudanças forem aprovadas, o Brasil pode perder 708 mil vagas de aprendizagem, afetando diretamente 390 mil jovens que estão atualmente contratados.

Já em Pernambuco, ainda de acordo com o FORAP, o impacto pode significar a perda de 23.497 vagas, o equivalente a 66% do total disponível no estado.

“Essas mudanças representam um verdadeiro desmonte da política pública de aprendizagem profissional. Significam menos oportunidades para os jovens, mais desemprego e maior vulnerabilidade social”, reforça o FORAP em nota.

Leia Também

Pontos criticados

O Fórum aponta que as alterações propostas desfiguram os objetivos da lei. Entre os pontos criticados estão a exclusão de categorias inteiras da base de cálculo da cota de aprendizes, como motoristas e trabalhadores em atividades externas ou insalubres.

As propostas também preveem a redução de penalidades para empresas que descumprirem a lei e o enfraquecimento das entidades formadoras responsáveis pela qualificação dos jovens.

“A sociedade precisa tomar conhecimento dessa ameaça! Precisamos esclarecer que a aprovação desses destaques significa um retrocesso na única política pública de qualificação profissional voltada para adolescentes e jovens, sobretudo, os mais vulneráveis!”, afirma Simone Brasil, auditora fiscal do trabalho e uma das coordenadoras do FORAP.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ato no Marco Zero

Para protestar contra as mudanças, o FORAP realizará um ato público em defesa da aprendizagem na próxima quinta-feira (13). A manifestação está marcada para as 10h, no Marco Zero do Recife.

O evento reunirá instituições formadoras, órgãos de proteção, como a Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho (MPT), e jovens aprendizes. O Fórum pede que os deputados federais de Pernambuco rejeitem integralmente os destaques.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

PL Antifacção: Governo negocia para manter autonomia da PF e evitar classificação de terrorismo
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PL Antifacção: Governo negocia para manter autonomia da PF e evitar classificação de terrorismo
Hugo Motta coloca na pauta da Câmara desta semana projeto antifacção do governo
SESSÃO DELIBERATIVA

Hugo Motta coloca na pauta da Câmara desta semana projeto antifacção do governo

Compartilhe

Tags