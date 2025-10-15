No Dia dos Professores, João Campos destaca avanços na educação e transformação digital no Recife
Prefeito apresenta resultados do Embarque Digital no Rec'n Play e anuncia R$ 33 milhões em bonificações para profissionais da rede municipal
Neste 15 de outubro, data em que se comemora o Dia dos Professores, o prefeito do Recife, João Campos, teve uma agenda voltada à valorização da educação. No início da tarde, o gestor participou do Rec'n Play, festival de inovação e tecnologia realizado no bairro do Recife, onde conduziu a palestra “Recife que embarcou no digital”. No encontro, destacou os avanços do Programa Embarque Digital, iniciativa criada em 2021 com o objetivo de oferecer formação gratuita em tecnologia para jovens da rede pública da cidade, contribuindo para o fortalecimento do Porto Digital e promovendo transformação social e profissional.
Além da participação no evento, ao longo do dia, o prefeito também usou suas redes sociais para anunciar uma série de medidas voltadas aos profissionais da educação municipal, como pagamento de abonos, bonificações por desempenho e a prorrogação de concurso público.
O Embarque mudou a cara do Porto Digital
Com cinco semestres de atuação, o programa já formou centenas de estudantes e promoveu uma revolução no perfil do setor de tecnologia da cidade. A iniciativa, que é uma parceria da Prefeitura do Recife com o Porto Digital, oferece cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet, incluindo a disciplina prática de Residência Profissional Tecnológica desde o primeiro período.
“O Embarque Digital é hoje o maior programa de tecnologia que uma cidade faz no Brasil”, afirmou João Campos, ressaltando que a política pública tem impacto direto na renda média da população e na redução da desigualdade social.
De faxineiro a cientista de dados: a história de Breno Holanda
Entre os convidados da palestra estavam Breno Holanda, ex-aluno do Embarque Digital, hoje cientista de dados do Sistema Jornal do Commercio e professor universitário. Breno compartilhou sua trajetória inspiradora: começou a trabalhar como faxineiro no Porto Digital, teve uma filha ainda jovem e quase desistiu do sonho de trabalhar com tecnologia.
“Eu achei que a minha vida era aquilo. Mas o Embarque me deu uma chave. Eu consegui estudar, fazer residência e ser contratado. Hoje sou cientista de dados e também professor. Isso só foi possível por causa da educação”, relatou Breno, emocionado.
“A tecnologia era o que eu queria”: a aposta de Victor Medeiros
Outro destaque foi a fala de Victor Medeiros, aluno atual do programa, que hoje estagia na área e está no 4º período do curso de Desenvolvimento de Sistemas pela UNIT. Ele contou que antes de entrar no Embarque, trabalhava no aeroporto, mas sempre teve a certeza de que queria seguir na área de tecnologia.
“Através do Embarque, estou crescendo na carreira. Hoje faço residência, tenho contato com empresas e já atuo na área. O programa é maravilhoso, é um divisor de águas para quem quer começar”, contou.
Vitória Oliveira: terceira mulher da família a se formar
Vitória Oliveira compartilhou sua história de superação e orgulho. “O Embarque Digital entrou na minha vida como uma tentativa, mas se tornou uma paixão e transformou completamente minha realidade e da minha família”, disse. Ela foi a terceira mulher da família a se formar, com apoio da avó, que sempre valorizou a educação.
Para Vitória, o programa representa mais que uma oportunidade acadêmica: “É uma chance única de estudar com qualidade, gratuitamente, nas melhores universidades da cidade. É um projeto que veio para ficar”.
2 mil bolsas e uma nova geração para o Recife digital
Durante a palestra, João Campos explicou como o programa foi idealizado em 2019, antes mesmo de assumir a prefeitura. Em conversa com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, identificou que o principal desafio do setor era a falta de profissionais qualificados – especialmente aqueles vindos da rede pública.
“Criamos o Embarque com um compromisso claro: formar quem não tinha acesso. Muitos jovens tinham notas boas no ENEM, mas não conseguiam vaga por falta de cursos gratuitos em tecnologia. Hoje, temos 2 mil bolsas ofertadas, todas financiadas pela Prefeitura, com investimento de mais de R$ 40 milhões”, explicou.
A entrada no programa é exclusiva para moradores do Recife que concluíram o ensino médio em escolas públicas.
Formação que une governo, universidade e empresas
O Embarque Digital funciona como um modelo tripartite de sucesso:
- A Prefeitura do Recife financia 100% da formação;
- As instituições de ensino (públicas e privadas) aplicam os cursos;
- E o setor produtivo oferece os desafios reais e oportunidades de estágio.
Segundo o prefeito, o modelo é inspirado em programas da área de saúde, onde a prática e o contato com o setor são fundamentais desde o início. “É uma política pública que une educação e mercado, com foco em transformar a cidade pela ciência e tecnologia”, reforçou.
“Queremos que o Embarque Digital se torne uma política de Estado, permanente. Isso não é de uma gestão, é da cidade. O Recife precisa continuar formando pessoas. Nossa maior potência é o capital humano”, finalizou João Campos.
Valorização dos profissionais da educação no Recife
Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o prefeito João Campos, ao lado da secretária de Educação, Cecília Cordeiro, anunciou uma série de ações voltadas aos profissionais da rede. A primeira delas foi a confirmação do pagamento do Abono Educador, no valor de R$ 11,8 milhões, já depositados nas contas de mais de 7.800 trabalhadores da educação neste Dia dos Professores.
Além disso, foi divulgado que no próximo 3 de novembro será pago o Bônus por Desempenho Educacional (BDE), que destinará R$ 22 milhões a mais de 4.500 profissionais, como forma de reconhecimento pelos bons resultados da rede municipal no IDEP.
Por fim, o prefeito também comunicou a prorrogação do concurso público realizado em 2023, o que permitirá a convocação de novos professores e professoras do cadastro reserva, fortalecendo o quadro da educação municipal nos próximos anos.
