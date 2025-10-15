No Dia dos Professores, João Campos destaca avanços na educação e transformação digital no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Neste 15 de outubro, data em que se comemora o Dia dos Professores, o prefeito do Recife, João Campos, teve uma agenda voltada à valorização da educação. No início da tarde, o gestor participou do Rec'n Play, festival de inovação e tecnologia realizado no bairro do Recife, onde conduziu a palestra “Recife que embarcou no digital”. No encontro, destacou os avanços do Programa Embarque Digital, iniciativa criada em 2021 com o objetivo de oferecer formação gratuita em tecnologia para jovens da rede pública da cidade, contribuindo para o fortalecimento do Porto Digital e promovendo transformação social e profissional.

Além da participação no evento, ao longo do dia, o prefeito também usou suas redes sociais para anunciar uma série de medidas voltadas aos profissionais da educação municipal, como pagamento de abonos, bonificações por desempenho e a prorrogação de concurso público.

O Embarque mudou a cara do Porto Digital

Com cinco semestres de atuação, o programa já formou centenas de estudantes e promoveu uma revolução no perfil do setor de tecnologia da cidade. A iniciativa, que é uma parceria da Prefeitura do Recife com o Porto Digital, oferece cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet, incluindo a disciplina prática de Residência Profissional Tecnológica desde o primeiro período.

“O Embarque Digital é hoje o maior programa de tecnologia que uma cidade faz no Brasil”, afirmou João Campos, ressaltando que a política pública tem impacto direto na renda média da população e na redução da desigualdade social.

De faxineiro a cientista de dados: a história de Breno Holanda

Entre os convidados da palestra estavam Breno Holanda, ex-aluno do Embarque Digital, hoje cientista de dados do Sistema Jornal do Commercio e professor universitário. Breno compartilhou sua trajetória inspiradora: começou a trabalhar como faxineiro no Porto Digital, teve uma filha ainda jovem e quase desistiu do sonho de trabalhar com tecnologia.

“Eu achei que a minha vida era aquilo. Mas o Embarque me deu uma chave. Eu consegui estudar, fazer residência e ser contratado. Hoje sou cientista de dados e também professor. Isso só foi possível por causa da educação”, relatou Breno, emocionado.

“A tecnologia era o que eu queria”: a aposta de Victor Medeiros

Outro destaque foi a fala de Victor Medeiros, aluno atual do programa, que hoje estagia na área e está no 4º período do curso de Desenvolvimento de Sistemas pela UNIT. Ele contou que antes de entrar no Embarque, trabalhava no aeroporto, mas sempre teve a certeza de que queria seguir na área de tecnologia.

“Através do Embarque, estou crescendo na carreira. Hoje faço residência, tenho contato com empresas e já atuo na área. O programa é maravilhoso, é um divisor de águas para quem quer começar”, contou.

Vitória Oliveira: terceira mulher da família a se formar

Vitória Oliveira compartilhou sua história de superação e orgulho. “O Embarque Digital entrou na minha vida como uma tentativa, mas se tornou uma paixão e transformou completamente minha realidade e da minha família”, disse. Ela foi a terceira mulher da família a se formar, com apoio da avó, que sempre valorizou a educação.

Para Vitória, o programa representa mais que uma oportunidade acadêmica: “É uma chance única de estudar com qualidade, gratuitamente, nas melhores universidades da cidade. É um projeto que veio para ficar”.

2 mil bolsas e uma nova geração para o Recife digital

Durante a palestra, João Campos explicou como o programa foi idealizado em 2019, antes mesmo de assumir a prefeitura. Em conversa com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, identificou que o principal desafio do setor era a falta de profissionais qualificados – especialmente aqueles vindos da rede pública.

“Criamos o Embarque com um compromisso claro: formar quem não tinha acesso. Muitos jovens tinham notas boas no ENEM, mas não conseguiam vaga por falta de cursos gratuitos em tecnologia. Hoje, temos 2 mil bolsas ofertadas, todas financiadas pela Prefeitura, com investimento de mais de R$ 40 milhões”, explicou.

A entrada no programa é exclusiva para moradores do Recife que concluíram o ensino médio em escolas públicas.

Formação que une governo, universidade e empresas

O Embarque Digital funciona como um modelo tripartite de sucesso:

A Prefeitura do Recife financia 100% da formação;

As instituições de ensino (públicas e privadas) aplicam os cursos;

E o setor produtivo oferece os desafios reais e oportunidades de estágio.

Segundo o prefeito, o modelo é inspirado em programas da área de saúde, onde a prática e o contato com o setor são fundamentais desde o início. “É uma política pública que une educação e mercado, com foco em transformar a cidade pela ciência e tecnologia”, reforçou.

“Queremos que o Embarque Digital se torne uma política de Estado, permanente. Isso não é de uma gestão, é da cidade. O Recife precisa continuar formando pessoas. Nossa maior potência é o capital humano”, finalizou João Campos.

Valorização dos profissionais da educação no Recife

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o prefeito João Campos, ao lado da secretária de Educação, Cecília Cordeiro, anunciou uma série de ações voltadas aos profissionais da rede. A primeira delas foi a confirmação do pagamento do Abono Educador, no valor de R$ 11,8 milhões, já depositados nas contas de mais de 7.800 trabalhadores da educação neste Dia dos Professores.

Além disso, foi divulgado que no próximo 3 de novembro será pago o Bônus por Desempenho Educacional (BDE), que destinará R$ 22 milhões a mais de 4.500 profissionais, como forma de reconhecimento pelos bons resultados da rede municipal no IDEP.

Por fim, o prefeito também comunicou a prorrogação do concurso público realizado em 2023, o que permitirá a convocação de novos professores e professoras do cadastro reserva, fortalecendo o quadro da educação municipal nos próximos anos.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />