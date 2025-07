Organização abre seleção para trainee com foco em inclusão racial; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Programa de Trainee da Yduqs, iniciativa voltada exclusivamente para pessoas negras (pretas e pardas). O processo seletivo é voltado a concluintes ou recém-formados de qualquer área, desde que tenham finalizado ou estejam finalizando a graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025. Interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto de 2025 (site para inscrição mais abaixo).

Reconhecido pelo Movimento “Raça é prioridade”, promovido pelo Pacto Global da ONU, o programa foi premiado na categoria de promoção da educação, capacitação e desenvolvimento de pessoas negras e indígenas. A proposta da Yduqs é identificar, formar e desenvolver profissionais negros para o setor educacional em diferentes áreas e níveis da organização.

Perfil dos candidatos e condições do programa

O programa é destinado a concluintes ou recém-formados, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, de qualquer área de formação e região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para residir no Rio de Janeiro. Além disso, a iniciativa contribui para ampliar a diversidade racial no quadro de colaboradores da Yduqs, uma das maiores organizações do setor de educação do país.



De acordo com o projeto, o ciclo de desenvolvimento dura 12 meses e envolve uma imersão nas instituições de ensino e nas áreas corporativas da Yduqs. Os trainees recebem acompanhamento da área de Desenvolvimento Organizacional e, após a conclusão do programa, podem ser alocados em posições estratégicas. A organização oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Renata Vilela Mendonça, diretora de Gente da Yduqs, destaca a importância de iniciativas de inclusão que contribuam positivamente para o crescimento das empresas. “Nosso programa de trainee exclusivo para negros vem obtendo destaque no mercado e o reconhecimento de diversas outras organizações. Temos um programa maduro, que demonstra que estamos no caminho certo e reafirma o nosso compromisso com a diversidade e inclusão”.

Representatividade e impacto

Dados do IBGE mostram que apenas 30% das pessoas pretas ou pardas ocupam cargos de analista ou especialista no país. Programas como o da Yduqs contribuem para que mais profissionais negros alcancem posições de liderança e avancem na estrutura corporativa.

Leone Duarte, bacharel em Administração e integrante de uma das edições do programa, destacou a importância de se sentir representado no ambiente de trabalho. “Eu queria encontrar um programa que me representasse, no qual eu tivesse lugar de fala e com o qual me identificasse. Quando entrei, me senti livre para expressar minhas opiniões e me comunicar. Foi confortante ver pessoas com a mesma tonalidade de pele que a minha", disse.

Serviço:

Quinta edição do Programa Trainee (exclusivo para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas).

Inscrições até o dia 31 de agosto por meio do link: https://traineeyduqs.gupy.io/

