A transição da matriz econômica de Pernambuco representa uma das mais relevantes mudanças estruturais do Nordeste nas últimas décadas. Historicamente dependente da monocultura da cana-de-açúcar — atividade altamente vulnerável às oscilações climáticas e de preços de pcommodities —, o Estado promoveu uma profunda diversificação produtiva a partir dos anos 2000. Esse salto foi ancorado na consolidação do Complexo Industrial Portuário de Suape, atraindo investimentos pesados em logística, refino e petroquímica, e na implantação do polo automotivo na Mata Norte, modernizando nossa indústria de transformação. Paralelamente, o Porto Digital consolidou o Recife como referência nacional em tecnologia da informação e economia criativa, elevando a produtividade e gerando empregos mais qualificados.

A interiorização do desenvolvimento econômico também foi determinante nesse processo de transformação, com a consolidação de polos dinâmicos: em Petrolina, às margens do Rio São Francisco, com a pujança do agronegócio da fruticultura irrigada; no Agreste, em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, com um dos mais relevantes polos têxteis e de confecções do país; na forte produção avícola concentrada em São Bento do Una e municípios vizinhos; e, mais recentemente, com a implantação da planta industrial da Masterboi em Canhotinho, redesenhando a cadeia produtiva de proteína animal no Estado e gerando renda no interior.

Contudo, o futuro dessa matriz dependerá da nossa capacidade de adaptação a um novo e exigente ambiente competitivo. Com o fim gradual dos incentivos fiscais imposto pela Reforma Tributária, Pernambuco não poderá mais atrair investimentos apenas pela via da guerra fiscal; precisará competir por meio de produtividade, eficiência logística e capital humano qualificado. Nesse horizonte, nossas maiores avenidas de crescimento estão na transição energética — com forte potencial na geração de energias renováveis, mas agregando valor local por meio da implantação de grandes data centers no Estado e da vinda de novos cabos submarinos de fibra óptica que conectam Pernambuco diretamente às grandes rotas globais de dados —, além da expansão da economia digital e do fortalecimento dos polos médico e turístico.

Na frente comercial e logística, abre-se uma janela estratégica extraordinária com o recente acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia. A redução de tarifas e barreiras comerciais pode fomentar fortemente as exportações brasileiras — especialmente a fruticultura irrigada do Vale do São Francisco e produtos manufaturados — utilizando o Porto de Suape como plataforma privilegiada de escoamento e conexão para o exigente mercado europeu.

Para destravar todo esse potencial e retomar um ciclo sustentável de desenvolvimento, porém, é urgente superar gargalos históricos. O Estado precisa assegurar plena segurança jurídica e hídrica e concluir obras estruturantes vitais, como o Arco Metropolitano e a Ferrovia Transnordestina. A recente liberação do Tribunal de Contas da União (TCU) para que as obras da Transnordestina até Suape sejam executadas é um passo decisivo, mas exigirá intensa mobilização política e articulação com o setor privado para que os recursos necessários sejam efetivamente viabilizados. Essas entregas potencializarão nossa vocação centenária e protagonista: a logística. A posição geográfica privilegiada de Pernambuco continuará sendo nosso maior ativo estratégico para distribuir mercadorias por todo o Nordeste e facilitar o acesso aos mercados europeu, americano e africano.

