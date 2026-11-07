O Discurso, a Realidade e o Difícil Convencimento

Neste domingo, o Brasil e o mercado financeiro estarão com as atenções inteiramente voltadas para o aguardado pronunciamento do presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A grande expectativa recai sobre como o governo pretende promover, na prática, a responsabilidade fiscal — uma virtude que se mostrou ausente ao longo de todo o seu último mandato — sem que isso signifique o rompimento com as suas custosas promessas de campanha. A equação se apresenta como um desafio colossal, afinal, os compromissos firmados nos palanques criam mais de R$ 300 bilhões em novos gastos, caminhando na contramão de qualquer manual de responsabilidade orçamentária.

O problema central para a equipe econômica é que a tradicional válvula de escape para cobrir os rombos do governo — o aumento indiscriminado de impostos — já atingiu o seu limite. É economicamente insustentável tentar criar mais tributos em um país que já opera na exaustão. Os dados provam que o brasileiro nunca pagou tanto imposto: a carga tributária nacional bateu um triste recorde histórico em 2025, atingindo impressionantes 32,4% do PIB. Como reflexo direto dessa violenta extração de riqueza da sociedade, a arrecadação federal não para de quebrar as próprias marcas, alcançando o valor recorde de R$ 2,35 trilhões apenas no acumulado até o mês de setembro de 2026. A sociedade já financia o Estado à exaustão; o que falta, claramente, é o governo finalmente cortar despesas.

A incerteza sobre como esse gigantesco buraco será tapado tem cobrado um preço altíssimo. Desde o resultado da eleição, a reação dos investidores tem sido de total aversão ao risco. O mercado doméstico assistiu a uma queda severa e constante do Ibovespa, caindo quase 18% desde o último pregão antes do segundo turno da eleição e a uma forte desvalorização do Real frente ao Dólar, que disparou aos maiores patamares do ano, com queda de 10%, aproximadamente. Mais grave do que a oscilação da bolsa é a disparada da curva de juros futuros. Sem saber como o país fechará as contas em 2027, o mercado passou a cobrar juros muito mais altos para financiar a dívida pública, encarecendo brutalmente o crédito para a economia real. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM), inclusive, decidiu por manter a Selic em 13,75%, revertendo a tendência de pequena redução que vinha adotando nos últimos meses, agravando ainda mais a percepção de risco do cenário fiscal.

Essa asfixia já intensifica a sua fatura no setor produtivo. A economia brasileira passou a aumentar os riscos de mergulhar em uma estagflação — a pior combinação macroeconômica possível, marcada por inflação em alta e recessão. A desaceleração já é uma realidade expressa nos indicadores: a produção industrial registrou queda de 0,8% em setembro na passagem mensal. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) opera em franca contração: a manufatura caiu para 46,1 pontos e o setor de serviços recuou para 49,2 pontos. O mercado de trabalho formal também perdeu grande tração, com o Caged revelando uma queda de quase 28% no saldo acumulado do ano e a criação de modestos 121,3 mil postos no mês de setembro.

O cenário exige um ajuste de rota imediato, mas o ceticismo do mercado é plenamente justificado. O próprio presidente fez questão de afirmar repetidas vezes, ao longo da campanha, que não é a favor do equilíbrio fiscal. Sua equipe econômica, consultada em reunião esta semana, defende o mesmo posicionamento adverso aos cortes. Diante desse histórico recente e de declarações tão contundentes contra a austeridade, a tarefa de convencer a população e o mercado de que o país adotará um modelo de responsabilidade fiscal com a manutenção das promessas soa quase impossível. O discurso deste domingo precisará apresentar medidas reais e convincentes. Sem isso, continuaremos pagando a conta da irresponsabilidade fiscal com inflação alta e desemprego.







