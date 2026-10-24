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Economia e Negócios | Notícia

O resultado das urnas e o futuro econômico: O que esperar para Pernambuco?

Os dados atestam que o nosso Estado recentemente tem registrado um crescimento econômico consistente, que se situa acima da média nacional

Por Ecio Costa Publicado em 24/10/2026 às 17:21 | Atualizado em 24/10/2026 às 17:22
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Essa independência permite que o Estado tenha legitimidade e liberdade para sentar à mesa com qualquer que seja o presidente eleito - Miva Filho/Secom

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A reta final das eleições presidenciais e a definição de quem governará o país a partir de 2027 trazem à tona um debate para o futuro da nossa região. Pernambuco vive, hoje, um momento econômico ímpar e altamente diferenciado. Os dados atestam que o nosso Estado tem registrado um crescimento econômico consistente, que se situa acima da média nacional.

Além disso, observamos uma queda na taxa de desemprego mais acentuada do que a registrada em outros estados, aliada a um aumento na renda per capita da população e na forte interiorização do desenvolvimento. Esse cenário de pujança coloca o Estado em uma posição de destaque, mas que, inevitavelmente, conviverá com os reflexos da política macroeconômica a ser ditada pelo próximo ocupante do Palácio do Planalto.

A grande questão que se impõe é como a vitória de cada um dos candidatos afetará os investimentos federais no nosso Estado, especialmente nas áreas vitais de infraestrutura, saneamento e mobilidade. Caso Flávio Bolsonaro vença as eleições e opte por implementar um ajuste fiscal profundo, o cenário para Pernambuco não deve ser de cortes paralisantes.

Pelo contrário, a adoção de um ajuste fiscal tem como premissa a redução de despesas da máquina pública que não configuram investimentos, o que, na prática, pode liberar mais espaço orçamentário para aportes reais. Dessa forma, programas sociais consolidados, transferências constitucionais e convênios para obras federais já em andamento seguiriam o seu curso normal, sem sofrer impactos negativos significativos.

Por outro lado, o cenário sob uma eventual reeleição do presidente Lula apresenta desafios orçamentários consideráveis. A gestão federal atual convive com um orçamento altamente pressionado por despesas correntes, forte demanda da sociedade por contas equilibradas e com um déficit primário elevado.

Sem a realização de um ajuste fiscal rigoroso, a capacidade do governo federal de realizar novos investimentos e fechar grandes parcerias com o Estado ficará severamente limitada pela falta de recursos. Projetos estruturantes para a economia pernambucana, como a expansão do Metrô do Recife, a conclusão da ferrovia Transnordestina e a infraestrutura portuária correm o risco de esbarrar nessa forte falta de fôlego do caixa da União.

Apesar dessas diferenças de cenários, os principais setores da economia pernambucana — como a indústria e os serviços — devem continuar demonstrando forte resiliência. Mesmo que a economia brasileira como um todo sofra os impactos de uma desaceleração natural, o robusto dever de casa que Pernambuco vem realizando na atração de negócios deve garantir que o Estado sinta esse baque nacional de forma bem mais branda do que a média dos outros entes federativos. O nosso mercado de trabalho tende a continuar aquecido e gerando oportunidades.

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Neste xadrez político e econômico, o posicionamento institucional da governadora Raquel Lyra tem se revelado um trunfo diplomático valioso. Ao manter uma postura de total independência partidária durante o primeiro e segundo turnos da eleição presidencial, a gestão estadual evitou o engessamento ideológico e preservou as pontes essenciais de diálogo.

Essa independência permite que o Estado tenha legitimidade e liberdade para sentar à mesa com qualquer que seja o presidente eleito, munido de uma sólida e bem elaborada carteira de projetos estaduais. É fundamental que Pernambuco tenha forte capacidade técnica para apresentar seus projetos de infraestrutura e negociar recursos, provando que o diálogo produtivo e o desenvolvimento sustentável estão acima de qualquer alinhamento.

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