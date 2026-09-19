O populismo eleitoral traz uma fatura de R$ 280 bilhões e deixa uma herança maldita

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Sob justificativa de impulsionar a economia e proteger a renda, o que vemos é a montagem meticulosa de uma formidável máquina de benesses

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A história econômica brasileira é tragicamente repetitiva quando se trata de atropelar a racionalidade fiscal em prol do calendário eleitoral. Em 2026, contudo, o volume e a ousadia do expansionismo patrocinado pelo atual governo alcançaram um patamar estarrecedor.

Sob a justificativa de impulsionar a economia e proteger a renda, o que assistimos desde janeiro foi a montagem meticulosa de uma formidável máquina de benesses que impõe à sociedade uma fatura astronômica de R$ 280 bilhões acumulados neste ano de eleições.



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A concentração de liberação desses recursos e programas revela uma estratégia metódica de estímulos artificiais e insustentáveis. Iniciado no ano passado, mas intensificado ao longo de 2026, foram vários: o governo abriu as torneiras do crédito com o Desenrola 2.0 (R$ 23 bilhões) e o Consignado CLT (R$ 28 bilhões).

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil criou uma despesa estrutural de R$ 33 bilhões. Os subsídios ao diesel (R$ 16 bilhões) e o programa Gás Grátis (R$ 5 bilhões) aprofundaram a sangria nos cofres públicos.

O segundo trimestre de 2026 seguinte não ofereceu trégua, pelo contrário, o populismo se intensificou. Os meses seguintes foram marcados por pacotes setoriais pesados: o Move Brasil (R$ 30 bilhões), incentivos ao programa Move Caminhões (R$ 21 bilhões) e o Move Agrícola (R$ 14 bilhões).

Viu-se uma a retomada da política de injeção estatal com o BNDES Soberano (R$ 22 bilhões) e a reversão populista com o fim da taxa das blusinhas (R$ 4 bilhões). Houve foco, também, na área de habitação e infraestrutura básica, somando o Luz do Povo (R$ 4,5 bilhões), o Minha Casa Minha Vida para as faixas 3 e 4 (R$ 8 bilhões) e o Reforma Casa e Novo Modelo Crédito Imobiliário (R$ 40 bilhões).



Agora, em setembro, a exatos dias do primeiro turno, o governo aperta o botão de pânico fiscal de forma agressiva: intervém no mercado de combustíveis forçando o diesel a R$ 1 por litro (R$ 5 bilhões/mês, ou R$ 20 bilhões em 4 meses) e desonerando a gasolina (R$ 2 bilhões/mês, ou R$ 8 bilhões em 4 meses), além de conceder um reajuste de 15% no Bolsa Família (R$ 5,8 bilhões somente em 2026, mas com despesa de R$ 22 bilhões em 2027). Tudo isso, vale ressaltar, despido de qualquer indicação sólida de corte de despesas ou respeito ao equilíbrio fiscal.



A pergunta que se faz não é se a conta vai chegar, mas quem vai pagar por ela. A reposta é clara: os pagadores de impostos, eleitores e o próximo governo. Essa montanha de R$ 280 bilhões consolida o que chamamos de "herança maldita". A administração que assumir o país em 2027 enfrentará um Orçamento federal completamente engessado, um déficit primário crônico e uma Dívida Bruta batendo recordes históricos acima dos 82% do PIB. O desafio para reequilibrar as contas exigirá, inevitavelmente, medidas de contenção duríssimas. Tais medidas não estão nos objetivos do atual governo para a próxima gestão, segundo declarações do próprio presidente, o que preocupa ainda mais.



As consequências desse populismo já estão cobrando o seu preço. Com o Estado gastando muito além do que arrecada, o risco fiscal dispara, o que inviabiliza a redução estrutural e segura da nossa taxa de juros (Selic). Juros altos significam crédito mais caro para o setor produtivo, gerando o chamado efeito crowding out — quando o endividamento do Estado absorve a poupança que deveria financiar a inovação, a construção de fábricas e a geração de empregos privados.



Além de travar o desenvolvimento econômico do país, a injeção artificial de R$ 280 bilhões sem o correspondente aumento na produtividade e na oferta de bens desperta o nosso inimigo mais perverso: a inflação. O alívio provisório vendido nas vésperas da urna, na verdade, é um empréstimo compulsório e caríssimo tomado do nosso próprio futuro. O Brasil precisa aprender, de uma vez por todas, que a ilusão do populismo eleitoral sempre termina na dura realidade do empobrecimento.