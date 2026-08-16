fechar
Economia e Negócios | Notícia

O Motor da Infraestrutura: Os Impactos Econômicos do Programa PE na Estrada

Para além das cifras e estatísticas, há ganhos intangíveis e estruturadores. Obras estratégicas contempladas, como o Arco Metropolitano, são vitais

Por Ecio Costa Publicado em 16/08/2026 às 6:00
A estimativa do nosso estudo é que o PE na Estrada promova uma expansão de 3,95% no Produto Interno Bruto (PIB) do estado
A estimativa do nosso estudo é que o PE na Estrada promova uma expansão de 3,95% no Produto Interno Bruto (PIB) do estado - Guga Matos/ACERVO JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Pernambuco vem dando um passo decisivo para superar um dos seus maiores gargalos competitivos: a infraestrutura logística. Com o Programa PE na Estrada, o governo estadual vem realizando um investimento de R$ 5,2 bilhões na execução e recuperação de 2.100 km de rodovias estaduais, abrangendo de ponta a ponta o nosso território — com aportes significativos na Região Metropolitana, Agreste, Zona da Mata e Sertões. Mas o que esse volume de recursos significa, na prática, para a economia real?

Para responder a essa pergunta, desenvolvi um estudo detalhado, utilizando um modelo inter-regional de insumo-produto, focado em estimar os impactos diretos, indiretos e induzidos dessa expressiva injeção de capital. Os resultados são reveladores e comprovam como a construção civil, especialmente o setor de obras pesadas, atua como um poderoso motor de tração econômica.

O estudo aponta que, para cada R$ 1 efetivamente financiado e retido na economia local, deverão ser gerados R$ 1,71 na produção estadual. Assim, o investimento inicial de R$ 5,2 bilhões (que se traduz em uma injeção líquida de R$ 4,14 bilhões após os descontos de vazamentos para o exterior e impostos) se transforma em um Valor Bruto de Produção (VBP) de quase R$ 7,1 bilhões dentro de Pernambuco.

O impacto sobre a geração de riqueza é igualmente expressivo. A estimativa do nosso estudo é que o PE na Estrada promova uma expansão de 3,95% no Produto Interno Bruto (PIB) do estado ao longo do período de execução de obras, que teve início no final de 2024 e continuou em 2025 e, mais forte em 2026. Esse salto não beneficia apenas as empreiteiras. O investimento transborda para toda a cadeia de suprimentos e, ao gerar novos salários, impulsiona fortemente o consumo das famílias, um fenômeno econômico que chamamos de efeito induzido.

No mercado de trabalho, o choque positivo é relevante. O modelo projeta a criação potencial de 141.989 empregos totais em Pernambuco, sendo aproximadamente 94,9 mil vagas diretas, 19,9 mil indiretas e 27,1 mil induzidas durante o período. Para termos dimensão da grandeza desse número, ele representa um aumento de 9,25% em relação a todo o estoque de empregos formais registrados no estado no primeiro semestre de 2026 (que foi de pouco mais de 1,5 milhão de postos). E, do ponto de vista fiscal, a dinamização econômica devolve recursos aos cofres públicos: estimamos um incremento potencial de R$ 328,12 milhões apenas em arrecadação de ICMS, utilizando premissas conservadoras.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para além das cifras e estatísticas, há ganhos intangíveis e estruturadores. Obras estratégicas contempladas, como o Arco Metropolitano — que receberá R$ 632 milhões em investimentos —, são vitais para dar fluidez e competitividade ao Porto de Suape e ao nosso Polo Industrial. Rodovias requalificadas e seguras significam uma drástica redução de acidentes, menores custos logísticos e de manutenção de frotas, além da melhoria do ambiente de negócios. O PE na Estrada pavimenta, literalmente, a recuperação do setor de infraestrutura e da construção civil pesada e prepara Pernambuco para um novo ciclo de desenvolvimento sustentável e competitivo.

Leia também

O Peso de R$ 1 Trilhão: O que o governo fez com o valor deste aumento do endividamento em 3 anos e meio?
Dívida

O Peso de R$ 1 Trilhão: O que o governo fez com o valor deste aumento do endividamento em 3 anos e meio?
A dinâmica da redução da pobreza em Pernambuco: dados, causas e os próximos desafios
INDICADORES

A dinâmica da redução da pobreza em Pernambuco: dados, causas e os próximos desafios

Compartilhe

Tags