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Economia e Negócios | Notícia

A armadilha perfeita: o endividamento recorde e a fragilidade das famílias

Quando oito em cada dez lares do país possuem dívidas a vencer, isso representa o sintoma de uma engrenagem econômica adoecida

Por Ecio Costa Publicado em 08/08/2026 às 23:09
Endividamento das fam&iacute;lias no Brasil &eacute; preocupante
Endividamento das famílias no Brasil é preocupante - Dvulgação

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A economia brasileira renovou mais um recorde extremamente preocupante. De acordo com os dados mais recentes da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o endividamento das famílias alcançou a assustadora marca de 82,0% em julho.

Este é o maior patamar registrado desde o início da série histórica em 2015. No levantamento, 29,8% estão inadimplentes e 19% têm mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas a vencer ou em atraso. Quando oito em cada dez lares do país possuem dívidas a vencer, isso representa o sintoma de uma engrenagem econômica adoecida, que inevitavelmente impulsiona o aumento da inadimplência.

Para compreendermos como chegamos a esse nível crônico de sufocamento, precisamos analisar as peças que compõem esse cenário adverso. O primeiro e mais danoso fator é a combinação trágica de juros altos com políticas de expansão de crédito. O governo tem reiteradamente facilitado e estimulado a tomada de crédito para manter o consumo aquecido. O problema central é que, com a taxa Selic mantida em patamares restritivos, o custo desse dinheiro é proibitivo. As famílias tomam empréstimos fáceis na porta de entrada, mas são esmagadas pelo peso do serviço da dívida na hora de pagar.

O segundo agravante é um fenômeno comportamental recente que atinge a economia com força de tsunami: as plataformas de apostas esportivas, as famosas bets. O que deveria ser estritamente uma forma de entretenimento tornou-se um silencioso e perigoso ralo de renda, especialmente para as classes mais vulneráveis, aquelas que ganham até 3 salários-mínimos, que também são as mais endividadas e inadimplentes.

O orçamento doméstico, que antes era destinado ao consumo básico, à poupança ou ao pagamento de dívidas, agora é pulverizado em apostas diárias. Esse desvio de capital não gera riqueza, esvazia o setor produtivo e agrava brutalmente o desequilíbrio e a inadimplência dentro de casa.

Tudo isso esbarra frontalmente em uma deficiência estrutural e histórica do Brasil: a ausência de educação financeira. Sem instrução adequada, ferramentas como o cartão de crédito e o cheque especial deixam de ser conveniências de curto prazo para se tornarem, ilusoriamente, extensões do salário. Quando a fatura chega, a falta de planejamento e o desconhecimento sobre os juros rotativos criam uma bola de neve praticamente impagável.

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Por fim, a inflação persistente atua como o golpe de misericórdia. Mesmo com o índice oficial apresentando aparente estabilidade em alguns momentos, o custo de itens essenciais e serviços continua corroendo de forma silenciosa o poder de compra da população. Com o orçamento apertado no limite e o custo de vida elevado, o brasileiro é forçado a usar o crédito para pagar a feira do mês e garantir a própria subsistência.
O recorde de 82% de endividados é um sinal de alerta máximo.

É o retrato nítido de um país que precisa urgentemente repensar suas políticas de incentivo ao crédito, regulamentar com rigor a sangria das apostas, investir massivamente em letramento financeiro e combater a inércia inflacionária. Sem atacar essas causas raízes, as famílias continuarão afundando na areia movediça das dívidas e o país não encontrará a trilha do crescimento sustentável.

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