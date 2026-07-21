Novas tecnologias e inovações modernizam o setor de logística no Nordeste

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Feira Multimodal Nordeste, no Recife, discute sobre as inovações no setor e seus impactos, que movimentam toda a cadeia logística do país

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A inteligência artificial, a automação portuária, a eletrificação de terminais e a integração da cadeia de suprimentos estarão entre os principais destaques da Multimodal Nordeste 2026. A feira se consolida como o grande ponto de encontro de marcas que movimentam e modernizam o setor no País, impulsionando a competitividade regional com o suporte de grandes patrocinadores e apoiadores estratégicos.

O evento será realizado de 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, com a expectativa de reunir mais de 140 marcas expositoras e cerca de 9 mil visitantes para apresentar as soluções que vêm transformando a logística e o comércio exterior nas regiões Norte e Nordeste.

"A Multimodal Nordeste acompanha a evolução de um setor que vive uma profunda transformação tecnológica. Nesta edição, reunimos empresas que estão desenvolvendo soluções para tornar a logística mais eficiente, inteligente e sustentável, fortalecendo a competitividade do Nordeste no cenário nacional e internacional", afirma Rodrigo da Fonte, diretor da Multimodal Nordeste.

Inteligência artificial e automação nas operações

Entre as empresas participantes e referências no uso de inovação está a Logcomex, que utiliza inteligência artificial para automatizar operações de comércio exterior. Atualmente, cerca de 26% do fluxo de comércio exterior brasileiro passa por empresas que utilizam a tecnologia da companhia.

"Nossos agentes de IA antecipam gargalos, cruzam documentações e executam o fluxo complexo, ganhando eficiência e escala sem aumentar a equipe na mesma proporção", afirma Helmuth Hofstatter, CEO e cofundador da Logcomex.

Sustentabilidade e expansão da infraestrutura portuária

No setor portuário, a APM Terminals apresentará o início das operações do novo terminal de Suape, previsto para agosto. O empreendimento ampliará em 55% a capacidade de movimentação de contêineres do porto e será o primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina.

"É um investimento que fortalece a infraestrutura logística de Pernambuco, gera novas oportunidades para a região e reforça nosso compromisso com operações cada vez mais sustentáveis", destaca Daniel Rose, diretor-superintendente da APM Terminals Suape Pecém.

A empresa também destacará as operações de Pecém, no Ceará, onde já atua há 24 anos e apenas em 2025 movimentou mais de 706,5 mil TEUs, o maior volume da história do terminal.

"Quando olhamos para Suape e Pecém em conjunto, vemos duas operações complementares, que ampliam a capacidade logística do Nordeste, aumentam a conectividade com os principais mercados internacionais e oferecem mais eficiência e confiabilidade para os nossos clientes", complementa Daniel Rose.

Soluções integradas e gestão de suprimentos

Correios apresentam na Multimodal soluções para empresas e instituições públicas - Divulgação

Apoiadores do evento, os Correios levarão à feira o Correios Log Supri, serviço voltado à gestão completa de suprimentos para empresas e instituições públicas. A operação reúne desde o recebimento, conferência, armazenagem e controle de estoques até a separação, montagem de kits, expedição, distribuição e logística reversa. Atualmente, Pernambuco é a única superintendência dos Correios no Nordeste que oferece o serviço, podendo atuar em unidades próprias ou nas dependências do cliente.

Outras soluções apresentadas pela estatal incluem o Correios Transfer Log, voltado ao transporte de cargas paletizadas entre estados integrando os modais rodoviário e aéreo, e o Correios Log+, solução de fulfillment para o comércio eletrônico com integração a plataformas de vendas e sistemas ERP.

Outra grande expositora do setor é a BrasMundi, que completa 25 anos de atuação e apresentará sua estrutura na Região Metropolitana do Recife, composta por duas centrais logísticas que somam mais de 50 mil m² de área de armazenagem.

"Seguimos investindo em infraestrutura, tecnologia e inteligência logística para continuar impulsionando o crescimento das empresas que acreditam no potencial do Nordeste e do Brasil", afirma Julio Souza, diretor comercial da BrasMundi.

Porto do Recife e novos investimentos

Com 108 anos de história, o Porto do Recife segue em constante evolução com projetos de expansão em andamento. O atracadouro centenário celebra uma série de conquistas estratégicas para modernizar sua infraestrutura, reforçar a segurança por meio da tecnologia e ampliar a capacidade de movimentação e armazenagem de cargas, reafirmando a capital pernambucana como um dos principais polos logísticos e de turismo do Nordeste.

Alinhado às exigências do ISPS Code (Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias), o porto está em fase de implementação de um novo sistema de monitoramento que inclui câmeras inteligentes e controle de acesso, além da atualização do plano de segurança portuária.

"O fortalecimento da segurança portuária é um compromisso permanente do Porto do Recife. A implantação de um novo sistema de monitoramento representa um avanço importante na proteção da infraestrutura portuária. Estamos investindo em tecnologia de ponta para tornar nossas operações ainda mais confiáveis e seguras para trabalhadores, operadores, armadores e para toda a sociedade", destaca o presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel.

Grandes marcas e apoiadores da cadeia logística

Feira acontece de 4 a 6 de agosto no Recife Expo Center - Divulgação

Realizada no Recife Expo Center entre 4 e 6 de agosto, a Multimodal Nordeste reúne operadores logísticos, transportadoras, indústria, varejo, comércio exterior e especialistas para acelerar negócios em um dos setores mais estratégicos da economia brasileira.

O evento conta com o patrocínio Ouro do Porto do Recife, o apoio de Correios Log+ e NEQ, além do apoio institucional da ABAC, ADAB, ABIMAQ, ANELOG, GRISTEC, FIEPE, FIEA e FIERN.