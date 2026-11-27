Antes de perguntar se Luiz Carlos Trabuco será um novo Joaquim Levy, seria mais prudente perguntar se Lula será uma nova Dilma Rousseff.

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Há uma enorme desonestidade intelectual na forma como setores da esquerda brasileira estão recorrendo à experiência de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), para condenar antecipadamente a escolha de Luiz Carlos Trabuco pelo presidente Lula (PT). O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), entre outros, fez questão de recuperar essa passagem da história recente do país assim que o nome do banqueiro foi confirmado.

Curiosamente, foi o próprio Trabuco quem indicou Levy para o cargo, depois de recusar o convite de Dilma, em novembro de 2014. O argumento de parte da esquerda é de que o Brasil já experimentou entregar o comando da economia a alguém oriundo do mercado financeiro e que a experiência foi malsucedida.

O que convenientemente se omite é a contribuição decisiva da própria esquerda para aquele fracasso. Há uma certa perversidade política em trabalhar para que uma experiência dê errado e, posteriormente, utilizar o resultado desse trabalho como comprovação de que se estava certo desde o princípio. É o que setores do PT tentam fazer com trabuco.

Falácia

Imagine alguém que, desconfiando da capacidade de um motorista, decide colocá-lo à direção de um automóvel. Durante todo o percurso, tenta tirar-lhe as mãos do volante, tapar-lhe os olhos, interferir nos pedais e até retirar-lhe o cinto de segurança. Quando finalmente o carro bate, sai anunciando, com a satisfação de quem acaba de comprovar uma tese, que sempre soube que aquele sujeito não sabia dirigir.

É mais ou menos dessa forma que parte da esquerda brasileira conta a história da passagem de Joaquim Levy pelo governo Dilma. E ainda esperam que sejamos suficientemente ingênuos para aceitar essa versão dos acontecimentos.

Resistência

Levy assumiu o Ministério da Fazenda em janeiro de 2015, depois de uma campanha eleitoral na qual Dilma havia condenado ideias semelhantes àquelas que seu novo ministro precisaria colocar em prática.

Em maio, a bancada do PT na Câmara precisou ser pressionada pelo próprio governo para apoiar as primeiras medidas do ajuste fiscal. Em junho, durante os preparativos para o Congresso Nacional do partido, dirigentes sindicais petistas trabalhavam para que a legenda condenasse formalmente a política econômica do ministro.

A resistência vinha justamente de quem deveria oferecer sustentação política ao governo.

Dilma

A responsabilidade maior, entretanto, era da presidente da República. Dilma havia contratado Levy para realizar um trabalho cujo custo político ela demonstrava cada vez menos disposição para assumir.

Seu governo, para quem não lembra, convivia com duas orientações econômicas conflitantes, representadas por Levy na Fazenda e Nelson Barbosa no Planejamento. Em julho, a meta fiscal foi reduzida. Em dezembro, Dilma contrariou novamente seu ministro da Fazenda ao encaminhar ao Congresso uma proposta de redução da meta de superávit primário para 2016, de 0,7% para 0,5% do PIB, com a possibilidade de abatimentos que poderiam zerá-la. Levy deixou o governo poucos dias depois.

Conveniência

É uma falácia apresentar o desfecho de 2015 como uma demonstração definitiva da inviabilidade das ideias do ministro, desconsiderando as circunstâncias políticas que comprometeram sua execução. Para determinados setores do PT, havia um inconveniente adicional na possibilidade de sucesso de Levy: seria necessário admitir que muitas das ideias econômicas que o partido havia combatido durante anos poderiam ajudar a resolver problemas criados pelos seus próprios governos.

Em resumo, se Levy desse certo, o PT ficaria desmentido em tudo o que defendeu por décadas. Era necessário ao partido que aquela experiência desse errado.

Lula

Trabuco poderá encontrar dificuldades semelhantes. Sua experiência profissional, sua capacidade de interlocução com o mercado e até mesmo sua proximidade com Lula terão utilidade limitada se o presidente da República recuar a cada manifestação de descontentamento do PT.

Haverá momentos em que Lula precisará contrariar seu partido, enfrentar a militância e assumir publicamente a responsabilidade por decisões impopulares de seu ministro. É precisamente nesses momentos que se conhecerá a dimensão do compromisso do presidente com a recuperação da economia brasileira.

Lula tem a vantagem de conhecer de perto o que aconteceu em 2015. Sabe como o PT se comportou, conhece as contradições daquele governo e sabe o que a hesitação de Dilma custou ao país. Pode, portanto, evitar a repetição daquela experiência.

Antes de perguntar se Luiz Carlos Trabuco será um novo Joaquim Levy, seria mais prudente perguntar se Lula será uma nova Dilma Rousseff.