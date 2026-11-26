O acordo eleitoral entre o PT e o PSB em Pernambuco, que levou os petistas a apoiarem a candidatura de João Campos (PSB) ao governo do Estado, nunca foi suficiente para estabelecer uma relação de afinidade política entre os dois partidos. As dificuldades de convivência, perceptíveis durante a campanha eleitoral, ficaram ainda mais evidentes depois do resultado das urnas. O curioso é que, apesar de terem estado em lados opostos na eleição, importantes lideranças do PT pernambucano demonstram uma afinidade política maior com a governadora Raquel Lyra (PSD) do que com João Campos.

Essa circunstância pode favorecer uma aproximação que, sem necessariamente resultar na participação dos petistas no governo estadual, produza benefícios políticos para ambos. Há, entretanto, uma série de questões que precisam ser avaliadas, especialmente pela governadora. Até que ponto essa aproximação pode ajudar Raquel a governar Pernambuco e quais seriam as consequências dessa relação para a opinião pública e para as eleições municipais de 2028?

Assembleia

As articulações em torno da composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa já permitem observar possibilidades de entendimento entre lideranças petistas e governistas. As conversas envolvendo o deputado Antônio Moraes (PP) e os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT) são exemplos de como essa relação pode evoluir. Uma eventual colaboração parlamentar pode ocorrer sem que o PT precise assumir cargos no governo ou mesmo anunciar formalmente uma mudança de posição política em Pernambuco. Para uma governadora que enfrentou tantas dificuldades na relação com o Legislativo durante seu primeiro mandato, a possibilidade de ampliar os canais de entendimento na Assembleia certamente merece atenção.

Conveniência

Para o PT, há uma oportunidade de recuperar parte da autonomia política que o partido perdeu ao longo dos últimos anos em Pernambuco. A necessidade de atender aos interesses nacionais da legenda frequentemente condicionou as decisões dos petistas no Estado. A aliança com o PSB na última eleição é um exemplo disso. Passada a disputa eleitoral, entretanto, que razões teriam os petistas para continuar subordinando seus interesses locais aos dos socialistas? A manutenção de uma relação politicamente produtiva com o governo estadual poderia ampliar consideravelmente o poder de negociação do PT, inclusive nas conversas com o próprio PSB.

Riscos

Raquel Lyra, por sua vez, precisa avaliar cuidadosamente os efeitos dessa aproximação. Uma das características mais importantes de sua trajetória política recente foi a capacidade de estabelecer relações com lideranças de diferentes campos ideológicos e de conquistar a confiança de eleitores que, na disputa nacional, estiveram em lados absolutamente opostos. A boa relação com o presidente Lula (PT) pôde ser apresentada à população como uma necessidade administrativa, com benefícios concretos para Pernambuco. Uma parceria política mais explícita com o PT pernambucano poderá ser interpretada de outra forma por uma parcela desse eleitorado. Especialmente pelos eleitores que votaram em Raquel para governadora e rejeitaram Lula na disputa presidencial. A ampliação da sustentação política do governo precisa ser avaliada também sob essa perspectiva.

Recife

É nas eleições municipais de 2028, entretanto, que essa aproximação poderá produzir seus efeitos mais interessantes. O PT terá de discutir qual será seu papel na disputa pela Prefeitura do Recife e até que ponto lhe interessa contribuir para a manutenção da hegemonia política do PSB na capital pernambucana. Os socialistas, por sua vez, terão de avaliar quanto espaço estarão dispostos a conceder aos petistas para garantir a continuidade dessa parceria eleitoral. Uma relação de colaboração entre o PT e o governo estadual aumentaria as alternativas disponíveis para os petistas nessa negociação. O mesmo raciocínio vale para diversos municípios do interior, onde as relações entre os dois partidos nem sempre são harmoniosas e onde a influência do governo estadual poderá ser decisiva na composição das alianças.

Questão

Raquel Lyra tem razões para desejar uma base parlamentar mais ampla, assim como o PT tem razões para desejar maior independência em relação ao PSB. Há interesses convergentes que podem favorecer uma colaboração política nos próximos anos, mesmo sem uma aliança formal. A governadora, entretanto, precisará avaliar os limites dessa aproximação para preservar a diversidade de sua base eleitoral. Os petistas terão de decidir até que ponto estão dispostos a contrariar os interesses dos socialistas em Pernambuco. E o PSB terá de lidar com a possibilidade de descobrir, na eleição municipal de 2028, que o apoio recebido do PT em 2026 não lhe assegurou a fidelidade política dos petistas.