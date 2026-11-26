Se Lula conseguir conciliar conquistas sociais e equilíbrio fiscal, terá desmentido o discurso defendido por seu próprio partido. Torçamos que consiga

Entre o PT e a Faria Lima, o presidente Lula (PT) escolheu a Faria Lima. E, para o bem do Brasil, que bom que fez essa escolha.

A decisão de entregar a condução da política econômica a Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, é provavelmente a mais importante sinalização de Lula sobre o governo que pretende fazer a partir de janeiro. Depois de passar boa parte dos últimos quatro anos criticando o mercado financeiro, atribuindo a ele responsabilidades por problemas criados pelo próprio governo, Lula foi buscar justamente no mercado alguém para ajudá-lo a colocar a economia brasileira em ordem.

É um reconhecimento importante da realidade e da necessidade de fazer escolhas que contrariem algumas das convicções históricas de seu partido. Lula parece ter compreendido que, no que deverá ser seu último governo, a preservação das conquistas sociais pelas quais deseja ser lembrado dependerá fundamentalmente do equilíbrio das contas públicas.

Trabuco tem uma trajetória profissional que confere credibilidade a essa iniciativa. Sua escolha, entretanto, é apenas o primeiro passo. Lula terá muito mais dificuldade para sustentar Trabuco no governo do que teve para convencê-lo a aceitar o convite.

Legado

A esta altura da vida, Lula tem muito mais razões para se preocupar com sua biografia do que com os interesses eleitorais do PT. Encerrar sua trajetória política deixando um país economicamente equilibrado, com conquistas sociais consolidadas e condições de crescimento sustentável seria uma realização extraordinária para o presidente. A escolha de Trabuco permite acreditar que Lula esteja buscando exatamente isso. A questão é saber quanto do PT ele estará disposto a contrariar para alcançar esse objetivo.

Resistência

A maior ameaça ao sucesso de Trabuco poderá estar dentro do próprio governo. Uma parcela influente do PT continua apegada à ideia de que o aumento permanente dos gastos públicos é condição indispensável para estimular a economia e promover o desenvolvimento social. É uma concepção ultrapassada quando aplicada indiscriminadamente, e diante das atuais condições fiscais brasileiras chega a ser uma estupidez.

O partido tem demonstrado enorme dificuldade em admitir que o descontrole das despesas públicas produz consequências econômicas que atingem principalmente os mais pobres, justamente aqueles que o PT afirma representar.

Composição

Por essa razão, tão importante quanto a escolha de Trabuco será a composição do restante do governo. Os espaços de poder que Lula reservará a figuras como Gleisi Hoffmann (PT) e Lindbergh Farias (PT), representantes de uma corrente de pensamento econômico bastante diferente daquela que Trabuco simboliza, ajudarão a dimensionar as dificuldades que o novo responsável pela economia poderá enfrentar.

De pouco adiantará entregar a política econômica a um profissional com a experiência e a credibilidade de Trabuco se o presidente distribuir cargos estratégicos entre pessoas dispostas a contestar permanentemente suas decisões.

Sucessão

Há ainda uma questão política bastante delicada nessa relação. O sucesso econômico do último governo Lula, alicerçado na responsabilidade fiscal, poderá representar um problema para o próprio PT. Se o presidente conseguir preservar e ampliar suas conquistas sociais, promover o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros com maior controle dos gastos públicos, terá demonstrado o equívoco de boa parte do discurso econômico sustentado pelo partido nos últimos anos. O PT seria desmentido pelo seu maior petista.

O partido precisará rever suas convicções ou correrá o risco de chegar a 2030 defendendo ideias que o próprio Lula terá demonstrado serem inadequadas.

Autoridade

Lula precisará exercer sobre o PT a mesma autoridade que pretende exercer sobre o restante do governo. A credibilidade que o presidente foi buscar na Faria Lima poderá ser rapidamente desperdiçada se, diante das primeiras pressões do partido, ele começar a fazer concessões que comprometam a condução da economia.

O fato é que se Lula conseguir conciliar conquistas sociais e equilíbrio fiscal, terá desmentido o discurso defendido por seu próprio partido. Torçamos que consiga.