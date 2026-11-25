As consequências da derrota de João Campos (PSB) na eleição para o Governo de Pernambuco ainda estão se manifestando na política pernambucana e algumas delas terão de ser administradas por Victor Marques (PCdoB). A jornalista Terezinha Nunes chamou atenção, em seu Blog Dellas, para uma interessante coincidência.

Três deputados estaduais de partidos diferentes ocuparam a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer críticas à gestão municipal do Recife. João Paulo (PT), Jarbas Filho (PSD) e Renato Antunes (Novo) negaram que tenha havido uma articulação prévia entre eles, o que torna o episódio ainda mais interessante do ponto de vista político. Parte das críticas, inclusive, diz respeito a decisões administrativas tomadas ainda durante a gestão de João Campos.

Victor herdou a Prefeitura do Recife quando seu antecessor era considerado um fenômeno eleitoral. Agora, terá de administrá-la também sob os efeitos da derrota política de João. Uma questão que merece atenção é quanto do capital político do ex-prefeito foi efetivamente transferido para o atual e quanto do desgaste decorrente da eleição de outubro será compartilhado entre os dois.

Hegemonia

João Campos foi reeleito prefeito do Recife em 2024 com 78,11% dos votos válidos. Dois anos depois, disputando o Governo de Pernambuco, obteve 49,94% na capital, contra 46,07% de Raquel Lyra (PSD). Evidentemente, são eleições de naturezas distintas, com circunstâncias e adversários diferentes. Mas seria ingenuidade imaginar que uma redução dessa magnitude na votação de João dentro do Recife passaria despercebida pelos grupos políticos que, até então, tinham pouca perspectiva de disputar com competitividade a prefeitura da capital. A eleição de outubro ofereceu a esses grupos uma referência eleitoral que eles não tinham havia algum tempo.

Herança

Victor Marques terá de lidar com uma particularidade dessa nova conjuntura. Decisões administrativas tomadas durante a gestão de João Campos, como as relacionadas à concessão de parques e praças, poderão ser exploradas pelos adversários durante sua administração. Caberá ao atual prefeito defendê-las, eventualmente revê-las e assumir a responsabilidade por seus desdobramentos. A continuidade administrativa, que era um dos principais ativos políticos de Victor quando assumiu a prefeitura, também lhe impõe obrigações. Parte do debate eleitoral de 2028 poderá girar em torno de decisões das quais o eventual candidato à reeleição nem sequer foi o principal protagonista.

Dependência

Há uma relação de dependência política entre João e Victor que tende a ficar mais evidente nos próximos dois anos. Victor tem no apoio de João um importante instrumento para a construção de seu projeto eleitoral. João, por sua vez, precisa considerar a importância da manutenção do seu grupo político no comando da capital para os projetos que pretenda desenvolver em 2030. Uma eventual derrota na eleição municipal teria consequências que extrapolariam consideravelmente os limites territoriais do Recife. A questão é como os dois administrarão essa relação enquanto Victor precisar construir uma identidade política própria e João estiver empenhado em ampliar sua atuação nacional.

Oposição

Outro aspecto interessante da coincidência observada por Terezinha Nunes é a diversidade partidária dos parlamentares envolvidos. O PSD, o PT e o Novo têm interesses eleitorais distintos e estarão sujeitos a diferentes circunstâncias políticas até 2028. Raquel Lyra poderá trabalhar para ampliar sua presença política na capital, enquanto o PT terá de discutir suas próprias pretensões eleitorais, inclusive diante das mudanças nas relações partidárias decorrentes da federação entre PSB e PDT. Há ainda o espaço político que Marília Arraes poderá ocupar nessa discussão. A multiplicidade de interesses em torno da eleição municipal exigirá de Victor uma capacidade de articulação que terá de ser demonstrada no exercício do cargo.

Autonomia

João Campos também precisará compreender a importância de Victor se consolidar como liderança política independente. Isso implica permitir que o prefeito estabeleça suas próprias relações, desenvolva prioridades administrativas e, eventualmente, tome decisões diferentes daquelas que seriam tomadas pelo antecessor. Quanto maior for a associação entre os dois, maior poderá ser também o compartilhamento dos custos políticos de suas respectivas trajetórias. Victor terá pouco mais de dois anos para construir uma relação direta com o eleitorado recifense. A força política de João será importante nesse processo, mas a eleição de outubro mostrou que até mesmo o capital eleitoral do ex-prefeito tem limites dentro do Recife.