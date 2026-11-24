O governo Lula parece ter descoberto, depois das eleições, que a economia brasileira enfrenta dificuldades e que o próximo ano será muito mais complicado do que o cenário apresentado durante a campanha eleitoral.

A constatação não vem de adversários, economistas críticos ou analistas do mercado financeiro. Está escrita nas novas projeções do próprio Ministério da Fazenda. O problema é que a realidade econômica parece ter adquirido outra dimensão depois que as urnas deram a Lula mais quatro anos de mandato.

Calendário

Durante a campanha, o presidente fez questão de apresentar os resultados de sua administração como demonstração de que o país havia encontrado um caminho de crescimento, geração de empregos, aumento da renda e melhoria das condições de vida da população. A economia foi um dos principais argumentos utilizados para defender a continuidade do projeto petista.

Lula chegou a sustentar que o caminho para resolver os problemas fiscais era fazer a economia crescer, sem impor sacrifícios à população mais pobre e até gastando mais. O discurso era de confiança nos resultados e de continuidade das conquistas.

Passada a eleição, entretanto, o Ministério da Fazenda apresenta um retrato bem diferente para os próximos anos. A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, que era de 2,3%, caiu para 1,8%. A inflação esperada para o mesmo período subiu de 3,8% para 4,5%, exatamente o limite superior da meta estabelecida pelo governo. Para 2026, a revisão também foi negativa: o crescimento esperado caiu de 2% para 1,9%, enquanto a inflação passou de 4,9% para 5,3%, acima do teto da meta.

Os números merecem atenção porque mostram que a desaceleração não é uma ameaça distante. Ela já está presente na avaliação que o próprio governo faz do desempenho da economia brasileira. E há uma pergunta inevitável: por que esse cenário não recebeu a mesma atenção durante a campanha eleitoral?

Contradição

Não se discute que um governo tenha o direito de apresentar suas realizações e defender seus resultados numa eleição. Faz parte do jogo democrático. O que merece questionamento é a distância entre o otimismo utilizado para conquistar votos e o diagnóstico que agora aparece nos documentos oficiais. A economia que serviu de argumento para defender a continuidade do governo é a mesma que agora exige revisões para baixo nas expectativas de crescimento e para cima nas projeções de inflação.

A discussão que se pode fazer é se é possível perceber o limite entre a propaganda política honesta e o estelionato eleitoral. Onde terminou o relatório de feitos da gestão que tentava a reeleição e onde começou o engano para angariar votos?

Realidade

A questão fiscal também continua sem uma resposta convincente. O governo precisa conciliar despesas crescentes, compromissos sociais, investimentos públicos e controle da dívida. Durante a campanha, Lula insistiu que o crescimento econômico seria um dos caminhos para melhorar as contas públicas. O raciocínio tem fundamento, mas depende de uma condição que agora aparece mais incerta: a capacidade de manter a economia crescendo em ritmo suficiente para sustentar essa estratégia. Tudo indica que não há.

O problema é que não basta esperar que o crescimento resolva as dificuldades. É preciso criar condições para que ele aconteça. Isso exige previsibilidade, responsabilidade fiscal, confiança dos investidores e decisões que nem sempre produzem resultados eleitorais imediatos. Exige, principalmente, que o governo reconheça os problemas antes que eles se transformem em obstáculos ainda maiores. O que não aconteceu.

O Brasil não descobriu seus problemas econômicos na segunda-feira (23), quando a Fazenda divulgou as novas projeções. Os juros já estavam elevados, o crédito já era caro e as dificuldades fiscais já faziam parte do debate. O que mudou foi a disposição do próprio governo de apresentar um cenário menos confortável para os próximos anos. A coincidência temporal com o encerramento da disputa eleitoral não pode passar despercebida.