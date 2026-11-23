O governo Lula decidiu acabar com a taxa das blusinhas em maio, quando precisava recuperar popularidade e conquistar votos para a eleição presidencial. A medida foi transformada em lei em setembro, a poucas semanas das urnas. O benefício ao consumidor era imediato e fácil de apresentar na propaganda. Os riscos para a indústria nacional ficariam para depois. Esse depois chegou. As reportagens publicadas pelo Jornal do Commercio nos últimos dias mostram o avanço das importações, a retração da produção brasileira e a preocupação crescente no Polo de Confecções do Agreste. Mas há um personagem nessa história que merece cobrança tão contundente quanto o próprio presidente: a classe política pernambucana, especialmente os integrantes da bancada federal e os ministros do Estado que ocupam cargos no governo Lula.

Durante a campanha eleitoral, quando empresários alertavam para os riscos da medida, faltou uma reação pública à altura da gravidade do problema. Enfrentar o presidente poderia custar caro politicamente. Contrariar os consumidores beneficiados também. Para quem preferiu a conveniência do silêncio, chegou a hora de explicar quais interesses estava defendendo. Porque, até aqui, a banca pernambucana é de dar vergonha.

Números

Os dados apresentados pelo JC ajudam a dimensionar o problema. As encomendas internacionais cresceram 73% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025. Enquanto isso, a produção brasileira de vestuário caiu 7,3% entre janeiro e agosto. Em 12 meses, até setembro, o setor perdeu 30 mil empregos formais. Os números tornam impossível tratar a concorrência dos importados como uma preocupação sem fundamento.

E também é impossível ignorar a responsabilidade dos representantes pernambucanos na política pelos seus atos de covardia deliberada dos últimos meses, num silêncio constrangedor.

Agreste

Em Pernambuco, o problema assume uma dimensão ainda mais grave. A cadeia têxtil e de confecções movimentou entre R$ 18 bilhões e R$ 20 bilhões em 2025. Somente o Polo do Agreste concentra R$ 15,6 bilhões em faturamento. São milhares de empresas e trabalhadores que dependem diretamente dessa atividade, além de uma extensa rede de fornecedores, transportadores e prestadores de serviços.

Uma decisão tomada em Brasília, para produzir efeitos políticos nacionais, pode comprometer a economia de municípios inteiros. A distância entre o Palácio do Planalto e as máquinas de costura de Toritama parece ter sido suficientemente grande para que o governo ignorasse os alertas. Essa distância acontece porque os pernambucanos não têm representantes à sua altura e à altura de suas necessidades. Ficaram escondidos.

Covardia

E onde estavam os representantes pernambucanos quando tudo isso era discutido? A bancada federal, que deveria defender os interesses econômicos do Estado, não protagonizou uma reação política proporcional à ameaça. Tampouco se ouviu dos ministros pernambucanos do governo Lula uma defesa pública contundente do setor. Estavam todos ocupados demais com a eleição? Ou preocupados com o desconforto de contrariar o presidente e perder votos entre os consumidores?

Política não é espaço para covardes. Muito menos em um país que convive rotineiramente com crises econômicas e sociais. Quem recebe mandato popular ou ocupa um ministério precisa compreender que defender interesses legítimos exige, eventualmente, contrariar aliados, enfrentar governos e assumir posições impopulares. Quem não tem coragem para isso pode procurar outra coisa para fazer da vida. Há muitas atividades profissionais em que o preço da omissão não é pago por milhares de trabalhadores. Procurem uma.

Responsabilidade

O argumento de que a medida beneficia consumidores de menor renda merece consideração. Comprar produtos mais baratos representa uma vantagem concreta para milhões de brasileiros. Mas há uma pergunta que os políticos pernambucanos deveriam ter feito ao presidente: por que facilitar a entrada de produtos estrangeiros sem oferecer condições equivalentes de competição aos fabricantes nacionais? Por que uma empresa do Agreste precisa enfrentar tantos tributos e encargos para disputar mercado com mercadorias importadas que recebem tratamento tributário favorecido?

Essa discussão poderia ter produzido propostas de desoneração, compensações ou mecanismos de proteção à atividade produtiva. Poderia, inclusive, ter mobilizado a bancada pernambucana independentemente de suas diferenças partidárias. O que não poderia era desaparecer da agenda política porque o assunto se tornou inconveniente durante uma eleição presidencial.

Cobrança

O Ministério da Fazenda deverá apresentar em dezembro uma avaliação dos impactos da medida sobre emprego, renda e competitividade. Será uma oportunidade para confrontar a decisão política com seus resultados econômicos. Mas Pernambuco não precisa esperar pelo relatório para cobrar providências de quem o representa em Brasília.

Os parlamentares precisam explicar quais iniciativas adotaram, que propostas apresentaram e quais resultados conseguiram. Os ministros pernambucanos devem esclarecer o que fizeram internamente para defender um dos setores produtivos mais importantes do Estado. Participar de um governo pressupõe compromisso com suas decisões, inclusive quando elas prejudicam interesses que deveriam ser defendidos.

Este texto fez questão de chamar de covardes, de diferentes formas, os representantes políticos pernambucanos na atual legislatura e no atual governo Lula. Não é um argumento vazio, um ataque desproporcional, porque todos os números estão aqui também para sustentar a opinião. Difícil saber se todos vão entender, e por isso foi tão repetido. Quem sabe a próxima legislatura tenha condições de sair do biombo em que a atual se escondeu.