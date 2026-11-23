Na semana passada, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin se reuniram na China para discutir os rumos da geopolítica mundial. O encontro foi comparado à histórica Conferência de Yalta, em 1945, quando Franklin Roosevelt, Josef Stalin e Winston Churchill se sentaram à mesa para decidir o futuro do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Mas uma diferença entre as duas fotografias chama a atenção: há oito décadas, a Grã-Bretanha estava entre as três maiores potências. Hoje, sequer foi convidada.

O que mudou? Muita coisa, evidentemente. O poder econômico mudou de mãos, novos países emergiram e o Império Britânico desapareceu. Mas há uma ausência que ajuda a explicar, simbolicamente, a distância entre aquelas duas fotografias: Winston Churchill. Desde sua morte, em 1965, o Reino Unido nunca mais teve uma figura política capaz de exercer tamanha influência sobre os destinos do planeta.

Churchill foi um desses raros personagens que parecem maiores do que o próprio tempo em que viveram. Sua liderança na resistência ao nazismo, sua capacidade de mobilizar uma nação e sua presença nas grandes decisões do século XX fizeram dele um homem cuja biografia se confunde com a própria História. Mas o que aconteceria se esse personagem pudesse conversar com aqueles que, como ele, ajudaram a construir o mundo em que vivemos?

Foi dessa possibilidade extraordinária que nasceu a ideia de Ermano de Melo Alves para o livro Churchill — Entre o Inferno e a História, publicado pela LVM Editora. Com uma criatividade admirável, o autor imagina uma viagem de Churchill após a morte, atravessando o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, numa inspiração evidente na Divina Comédia, de Dante Alighieri.

Ao longo do percurso, Churchill encontra personagens tão distintos quanto Hitler, Stalin, Napoleão, Karl Marx, Gandhi, Roosevelt, Nietzsche e Freud, entre outros. São encontros impossíveis que se transformam em conversas fascinantes sobre poder, guerras, liberdade, moralidade e os caminhos que a humanidade escolheu seguir.

Imagine Churchill diante de Hitler, seu maior inimigo. Ou discutindo com Stalin, o aliado indispensável e incômodo na derrota do nazismo que depois se tornaria símbolo de outra forma de totalitarismo. Ou ainda confrontando as ideias de Marx, as reflexões de Nietzsche e os dilemas levantados por Freud. É uma reunião de personagens que jamais poderia acontecer, mas que qualquer interessado em História gostaria de testemunhar.

Ermano é, sem dúvida, um admirador de Churchill. Isso fica evidente na escolha do protagonista e na importância que atribui à sua trajetória. Mas há um mérito especial na maneira como conduz essa admiração: ele não poupa o personagem. O homem que ajudou a salvar a Europa do nazismo também precisa responder por seus erros, suas contradições, sua defesa do imperialismo britânico e pelas decisões controversas que tomou ao longo da vida.

Essa disposição de reconhecer as fragilidades de Churchill torna a proposta ainda mais interessante. Afinal, mesmo os grandes personagens da História carregam responsabilidades que não desaparecem diante de seus feitos extraordinários. E colocar esses homens frente a frente, sem as proteções que o tempo costuma oferecer às suas reputações, é uma maneira especialmente inteligente de provocar reflexões. O livro tem prefácio escrito pelo diretor de jornalismo do Sistema jornal do Commercio de Comunicação, Laurindo Ferreira.

Churchill — Entre o Inferno e a História vale a leitura pela originalidade da proposta. É um exercício extremamente criativo de imaginação histórica e, ao mesmo tempo, uma experiência filosófica que convida o leitor a pensar sobre as decisões humanas, a grandeza, os erros e o peso que determinadas personalidades exercem sobre o destino de milhões de pessoas.

O livro será lançado nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Recife, com a presença do autor. Vale conhecer a obra e embarcar nessa viagem improvável. Até porque, se Churchill já foi capaz de participar de tantas decisões que mudaram o mundo enquanto estava vivo, imaginar o que teria a dizer depois da morte é uma tentação difícil de resistir.

O livro acaba por provocar uma ampliação de sua proposta. Você termina pensando em como seria se Churchill pudesse ser convocado para o encontro recente entre China, EUA e Rússia. O que ele diria aos três líderes atuais? Não está no livro, ainda, mas faz refletir bastante.