O impasse na indicação ao STF revela como concentração de poder no Senado condiciona decisões presidenciais e aumenta preço político cobrado ao país.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a eleição presidencial, conquistou mais quatro anos no Palácio do Planalto e agora enfrenta uma situação desconfortável: precisa negociar com Davi Alcolumbre (União) até para exercer uma das prerrogativas mais importantes do cargo. A escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF), que constitucionalmente pertence ao presidente da República e depende da aprovação do Senado, transformou-se numa demonstração do poder acumulado pelo presidente daquela Casa. Depois de assistir à rejeição de Jorge Messias, Lula procura um nome capaz de passar pelo crivo dos senadores. E sabe que uma segunda derrota, antes mesmo de iniciar o novo mandato, teria consequências políticas consideráveis.

O episódio de abril deixou uma advertência difícil de ignorar. Messias, advogado-geral da União e nome de confiança do presidente, recebeu 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis. A rejeição ocorreu quando Lula ainda enfrentava um Senado menos conservador do que aquele que tomará posse em fevereiro de 2027. Agora, com a direita fortalecida pelas urnas, o Planalto tenta resolver a indicação antes da mudança de legislatura. O problema é que Alcolumbre conhece perfeitamente a situação. E poucos personagens em Brasília demonstraram tanta habilidade para transformar dificuldades de um governo em oportunidades de ampliar o próprio poder.

Dependência

A escolha para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso deveria começar pela avaliação das qualidades jurídicas, da trajetória profissional e da independência de quem ocupará uma cadeira no Supremo. Mas o debate político acabou concentrado na capacidade do candidato de conquistar a aprovação de Alcolumbre e dos grupos que orbitam a presidência do Senado.

O nome de Rodrigo Pacheco, preferido de Alcolumbre desde a primeira indicação, continua entre as alternativas consideradas. Pacheco possui experiência institucional e trajetória política que podem ser avaliadas legitimamente. A questão é compreender por que as preferências pessoais do presidente do Senado adquiriram tamanho peso numa decisão de responsabilidade do chefe do Executivo.

Alcolumbre não dispõe de um veto constitucional individual. Precisa articular votos para aprovar ou rejeitar um indicado. Mas preside a instituição responsável pela sabatina, controla parte importante da agenda política e possui influência sobre uma rede de senadores e partidos. Essa combinação lhe permite participar da decisão com uma força muito superior àquela que normalmente se esperaria de um dirigente parlamentar.

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Barganha

A indicação ao STF também ocorre num ambiente de negociações muito mais amplo. Alcolumbre trabalha para preservar seu comando no Senado em 2027 e mantém interesses na composição do novo governo, incluindo espaços ministeriais. Lula, por sua vez, precisa construir uma maioria capaz de garantir governabilidade diante de um Congresso que promete ser ainda mais difícil.

Esses interesses criam condições para que a escolha de um ministro seja discutida no mesmo ambiente em que se negociam cargos, apoio parlamentar e posições de poder. Não há demonstração pública de que exista uma troca específica envolvendo a vaga no Supremo. Mas a sobreposição de negociações exige vigilância. Uma cadeira numa corte constitucional, cujo ocupante poderá permanecer no cargo durante décadas, não deveria ser tratada como instrumento de compensação entre dirigentes políticos.

O governo também precisa assumir sua parcela de responsabilidade. Lula conhece os métodos do Congresso, sabe como funcionam as articulações partidárias e escolheu construir relações com personagens que cobram caro pelo apoio. A dependência atual resulta, em parte, de uma estratégia de governabilidade que tem concedido espaço crescente aos presidentes das duas Casas legislativas.

Poder

O problema ultrapassa a disputa entre Lula e Alcolumbre. O Congresso exerce legitimamente a prerrogativa de controlar indicações feitas pelo Executivo. Essa fiscalização é necessária e constitui uma garantia institucional. O que merece questionamento é a transformação desse mecanismo em instrumento de concentração de poder nas mãos de dirigentes que já influenciam a execução orçamentária, a tramitação de projetos e a composição política do governo.

Lula parece disposto a negociar para garantir que seu novo mandato funcione melhor do que o anterior. É compreensível que procure reduzir conflitos com o Legislativo. Mas até que ponto essa disposição permitirá que Alcolumbre e Hugo Motta ampliem ainda mais a influência que já exercem sobre decisões fundamentais do país?

Existe um preço para a estabilidade construída mediante concessões permanentes. Cada negociação estabelece novos parâmetros para a seguinte. Quando o presidente da República precisa aceitar interferências crescentes para conseguir aprovar uma indicação, o Congresso recebe um sinal de que poderá exigir condições semelhantes em outras decisões.

A escolha de um ministro do Supremo deveria exigir responsabilidade especial de todos os envolvidos. O Senado precisa avaliar a capacidade e a independência do indicado. Lula precisa demonstrar que sua decisão atende ao interesse institucional do país. E Alcolumbre deveria compreender que presidir uma Casa legislativa não lhe confere o direito de transformar todas as decisões importantes de Brasília em oportunidades de negociação política.

O presidente foi reeleito para governar o Brasil. Alcolumbre pretende continuar presidindo o Senado. Ambos possuem legitimidade para exercer suas atribuições. Mas a concentração de poder construída ao redor dos dirigentes do Congresso começa a produzir uma pergunta incômoda: quanto tempo o país poderá continuar pagando pelas condições impostas por quem descobriu que pode cobrar cada vez mais para permitir que um governo funcione?