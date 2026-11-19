Ela sempre se pautou pela busca de autonomia, até enfrentando a própria família. Agora, vê o primo assumir posição que pode determinar seu futuro

João Campos (PSB) conseguiu uma vitória política importante com a criação da federação entre PSB e PDT. Depois de perder a eleição para o Governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife assumirá o comando de uma estrutura partidária que atuará conjuntamente nas eleições de 2028 e 2030. O acordo de revezamento com Carlos Lupi deixou para João justamente a presidência nos anos eleitorais. Uma posição estratégica para alguém que precisa reconstruir seu espaço político depois da derrota para Raquel Lyra. Mas, enquanto João comemora, sua prima Marília Arraes (PDT) tem motivos para fazer as contas. Eleita senadora, com oito anos de mandato pela frente, ela pode descobrir que a vitória do primo trouxe complicações para seus próprios projetos.

Marília integrou a chapa de João na eleição estadual. A aliança, entretanto, nunca significou o desaparecimento das diferenças entre os dois. Durante a campanha, inclusive, dizem que o ar dentro da van que os levava aos eventos era difícil de respirar. O clima pesado, completamente diferente do que as fotos mostravam, é comentado por muita gente que participou do período eleitoral.

Marília construiu uma trajetória política marcada pela busca de autonomia, inclusive quando essa escolha significou confrontar integrantes da própria família. Agora, depois de conquistar um mandato de senadora, vê o presidente nacional do PSB assumir também a direção de uma federação à qual seu partido estará vinculado. João terá influência sobre a formação de chapas, alianças municipais e estratégias eleitorais. A participação de Marília na direção nacional oferece espaço para negociação, mas não elimina a assimetria de poder criada pelo acordo.

Autonomia

A questão central é saber quanto dessa nova configuração Marília está disposta a aceitar. O mandato no Senado lhe garante estabilidade até 2034 e uma tribuna nacional para construir seu futuro. Mas um político com votos, mandato e ambições próprias precisa também ter capacidade de interferir nas decisões partidárias. Quem controla a estrutura participa diretamente da definição de quem será candidato, de quais alianças serão autorizadas e de onde estarão concentrados os recursos políticos.

O problema poderá aparecer com maior intensidade em 2028. João terá interesse direto na eleição municipal do Recife, onde pretende preservar o comando do PSB. Marília precisará decidir se acompanha esse projeto, negocia condições para apoiá-lo ou constrói uma alternativa. E qualquer movimento diferente daquele defendido pelo primo encontrará obstáculos dentro de uma federação submetida a ele.

Aproximação

Há outro elemento que torna a situação mais interessante. Marília e Raquel Lyra (PSD) conversam desde o fim do primeiro turno. Uma fonte confirmou à coluna, em reserva, que a senadora eleita já havia visitado anteriormente o Palácio do Campo das Princesas. Apenas o encontro de 11 de novembro ganhou publicidade e fotografias. A aproximação entre duas adversárias históricas ganhou, portanto, uma dimensão que ultrapassa o gesto protocolar.

Raquel tem interesse em ampliar sua base política e reduzir o espaço de atuação dos adversários. Marília, por sua vez, pode encontrar na governadora uma interlocutora capaz de ajudá-la a construir um caminho independente de João.

Escolhas

Marília dispõe de três caminhos. Pode permanecer no PDT e disputar influência dentro da federação, aceitando que João terá papel central nas decisões. Pode buscar outra legenda. Ou pode tentar conservar sua posição partidária enquanto aprofunda o relacionamento com Raquel, apostando na possibilidade de administrar interesses divergentes usando a força da possível aliada governadora.

Nenhuma alternativa é gratuita. A primeira exige concessões à estrutura comandada pelo primo. A segunda implica enfrentar os custos de uma mudança partidária e negociar novos compromissos. A terceira poderá funcionar por algum tempo, mas tende a ser testada quando as disputas eleitorais exigirem definições públicas.

João Campos sai fortalecido do acordo. Conseguiu ampliar sua influência nacional e terá um instrumento importante para organizar alianças futuras. Marília também tem força política, demonstrada nas urnas, e não depende de uma eleição próxima para sobreviver. Justamente por isso, pode se permitir escolhas que outros integrantes da federação dificilmente fariam. Resta saber se pretende utilizar essa liberdade para negociar melhores condições com João ou contra ele.